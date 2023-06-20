Senador presenta iniciativa para multar a quien no vaya a votar; estos son los motivos

En la comisión permanente se presentó una iniciativa por parte del senador, Marco Antonio Gama Basarte para multar a las personas que no ejerzan el voto; actualmente la propuesta se encuentra en la comisión en donde se prevé sea discutida durante los siguientes días.

Los términos que busca ejercer el miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es agilizar las reposiciones de credenciales para votar con el propósito de aumentar la participación en las urnas electorales pues forma parte de la democracia.

¿Quién es Mario Antonio Basarte, senador por Movimiento Ciudadano?

Marco Antonio Basarte, oriundo de Tamuín, San Luis Potosí, tiene una larga trayectoria política, en el año 2000 se convirtió en regidor constitucional en el H. Ayuntamiento del estado potosino; de 2006 a 2016 inicialmente se desempeñó como coordinador de Enlace Legislativo Federal en San Luis Potosí, para posteriormente ser director del despacho del secretario de Salud Federal.

Se desempeñó como diputado local en la LV legislatura, y también como diputado federal en las LIX y LXII legislaturas; entre las líneas de trabajo que manera están: migración, educación, deporte y salud.

¿Cuáles son los motivos del senador para multar a gente que no vote?

El integrante de Movimiento Ciudadano, expuso los motivos de su iniciativa, argumentó que el voto sirve para que las personas vean reflejada su voluntad sobre la elección de un político o el eje de un país.

Agregó que el artículo 36 constitucional establece que es una obligación del ciudadano votar en las elecciones, especialmente en los procesos de revocación de mandato, de igual manera expuso los motivos por los cuáles deben aprobar la iniciativa, enunciando que los gobernantes se centrarán en su campaña y no en pedirle a la gente que voten.

Estos son los cuatro motivos por los que expone la importancia del voto obligatorio el Senador:



El voto obligatorio aumenta la participación electoral si las sanciones para quienes no votan son efectivas

aumenta la participación electoral si las sanciones para quienes no votan son efectivas El voto obligatorio tiene un efecto despolarizador.

tiene un efecto despolarizador. Si todos los ciudadanos votan, los representantes populares representarán mejor la voluntad ciudadana.

Los candidatos podrán enfocar sus campañas en propuestas y temas específicos.

Un Senador de Movimiento Ciudadano lanzó una iniciativa para multar a quienes no vayan a votar.|Captura de pantalla Senado de la República

Senador compara el voto obligatorio entre México y América Latina

A lo largo del documento, el senador basó su propuesta en otros países de América Latina que establecen el voto obligatorio y le suman una sanción, misma que se ve reflejada al momento de asistir a las urnas en épocas electorales, los países que establecen sanciones son:

