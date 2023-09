Campañeando: La Senadora Kenia López ya se apuntó para la CDMX

Qué dice la Senadora Kenia López que ya le urge, sí que ya le urge que el “Prianrrede” ya defina quién será el ganón para la jefatura de Gobierno de la CDMX: “Ojalá el PAN, PRI, PRD se puedan poner de acuerdo lo más pronto posible... Una vez que esta metodología sea ya claramente acordada estaré participando”.

En la CDMX y en todo el país necesitamos CERO corrupción.



⚠️Porque por corrupción se cayó la Línea 12 del #MetroCDMX.



⚠️Por corrupción Sheinbaum ha financiado su campaña ilegal.



Aquí #LaContraMañanera:

Ah qué “soñadora” la Senadora… Debería aprenderle algo a Colosito, que de una vez por todas ya dijo que no, que a diferencia de “OTRAS”, él no se encuentra a la espera de colgarse de la siguiente liana política: “Mi respuesta es no... no es el momento adecuado... no quisiera ser yo la persona que divida una oposición”.

Y por si esto no fuera suficiente, la Senadora Xóchitl Gálvez, quien por andar pensando ya en su Gabinete, no ha solicitado ni siquiera su licencia al cargo, sin embargo Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado no quiere meterse en problemas: “Yo no sé todavía de ese asunto... en cuanto lo sepamos lo tenemos que dar a conocer”.