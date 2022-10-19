Senadora encara a Zaldívar con letrero sobre aborto; ministro responde

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Martha Márquez, mostró un cartel en el que se posicionaba en contra del aborto y la mostró durante la visita del ministro Arturo Zaldívar.

Durante el martes, en el Senado se realizó una ceremonia solemne en el que se entregó de forma simbólica la medalla Belisario Domínguez al personal del Sistema Nacional de Salud.

Hoy en sesión del @senadomexicano, le hice una manifestación al ministro presidente de la @SCJN, @ArturoZaldivarL durante su visita.#MarquemosElRumbo pic.twitter.com/OuRDGu7DNg — Martha Márquez (@mmarquezags) October 18, 2022

"Hoy en sesión del Senado, le hice una manifestación al presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, durante su visita", expuso la senadora.

En el cartel que sostenía la senadora con los brazos en alto se leía: "Ministro Presidente Arturo Saldivar. Si su mamá hubiera abortado. Usted no sería Presidente de la SCJN".

Zaldivar responde a senadora por cártel contra el aborto

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de inmediato respondió a la acción de la senadora del Verde, que también contendió en las elecciones pasadas para la gubernatura de Aguascalientes con la alianza entre el Partido Verde y el PT.

El ministro escribió en su cuenta de Twitter: "La maternidad de mi madre fue deseada. De no haber sido así, ojalá que en aquel tiempo hubiera podido ejercer sus derechos reproductivos. Todos los derechos para todas las mujeres".

Arturo Zaldívar se ha pronunciado a favor de los derechos de las mujeres sobre todo en los referentes a los sexuales.

En 2021, la Supremca Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que los estados busquen penalizar a las mujeres por un aborto.

Tras el fallo de la Suprema Corte, en los congresos de varios estados han despenalizado el aborto, por lo que actualmente además de la Ciudad de México (CDMX), en los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur ya no se persigue a las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.