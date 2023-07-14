Senado estadounidense buscará hacer públicos los registros de OVNIS

Se espera que en los próximos días el Senado estudie una medida respaldada por legisladores de ambos partidos que obligaría al Gobierno de Estados Unidos a hacer públicos los registros relativos a posibles avistamientos de ovnis, tras décadas de evasivas.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, se unió al senador republicano Mike Rounds para liderar una iniciativa que obligue a revelar información sobre lo que el Gobierno denomina oficialmente "fenómenos anómalos no identificados" o FANI (UAP por sus siglas en inglés).

"Durante décadas, muchos estadounidenses se han sentido fascinados por objetos misteriosos e inexplicables, y ya es hora de que obtengan algunas respuestas", dijo Schumer el viernes 14 de julio en un comunicado sobre la divulgación de registros sobre OVNIs y añadió que el público "tiene derecho a conocer las tecnologías de origen desconocido, la inteligencia no humana y los fenómenos inexplicables".

I am honored to carry on the legacy of my mentor and dear friend Harry Reid and fight for the transparency that the public has long demanded surrounding these unexplained phenomena.https://t.co/U8pRCDKNty — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 14, 2023

Enmienda de leyes para divulgar avistamientos OVNIS

La propuesta, de 64 páginas, sigue el modelo de una ley estadounidense de 1992 que regula el tratamiento de los expedientes relacionados con el asesinato del presidente John Kennedy en 1963.

Los senadores tienen previsto presentar la medida como una enmienda a la ley que se está tramitando en el Congreso y que autorizaría la financiación de la defensa estadounidense para el año fiscal que comienza el 1 de octubre.

La enmienda obligaría a la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos a recopilar los registros de la UAP de todas las oficinas gubernamentales pertinentes bajo "una presunción de divulgación inmediata", y una junta de revisión tendría que proporcionar una justificación para mantener los documentos clasificados.

Es probable que el respaldo de Schumer influya en muchos de sus compañeros demócratas. Rounds es miembro de las comisiones de Inteligencia y de Servicios Armados del Senado. "Nuestro objetivo es garantizar la credibilidad de cualquier investigación o registro de materiales" relacionados con los UAP, declaró Rounds.