Senadores consideran fracasada la estrategia de seguridad de AMLO

Senadores de oposición consideraron un fracaso la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador.

Germán Martínez del Grupo Plural dijo que quienes están haciendo historia en México son los criminales mientras que López Obrador sigue sin garantizar la seguridad a los mexicanos, por lo que no será una cuarta transformación fallida.

“Yo sinceramente creo que en esto fue una decepción. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Lo dijo, pues no hubo cuarta transformación, pues no hicieron historia. Quienes hicieron historia en este sexenio, para dolor de los mexicanos, fueron los criminales”, lamentó Martínez.

Mientras que el senador Damián Zepeda hizo un llamado al Gobierno Federal a resolver el problema de la inseguridad y hacerse cargo de la violencia que prevalece en el país.

Ambos políticos recriminaron el silencio de López Obrador frente al caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco; o los cuerpos desmembrados localizados en Veracruz.

“El episodio de terror de Lagos de Moreno es el fracaso de tres palabras del presidente: la primera es el fracaso del programa de jóvenes construyendo el futuro. ¿Cuál es el futuro para esos cinco jóvenes en Lagos de Moreno? Fracasó jóvenes construyendo el futuro, lo dice el martirio a sus jóvenes. Segundo el fracaso de abrazos no balazos. Yo quiero que se le devuelva el miedo a los criminales con la fuerza del Estado, apegada a los Derechos Humanos, pero para eso es la fuerza del Estado, porque si no se usa la fuerza del Estado los criminales usan la suya la Fuerza salvaje de los criminales. Y tercero ni las bromas ni los silencios ni las bromas de que los vamos a acusar con sus mamás o con sus abuelitas eso ya es en verdad cínico”, recriminó Martínez Cázares.

“Si no pueden, renuncien porque al gobierno se entra para dar resultados no para poner excusas”, instó Damián Zepeda.

Zepeda exige resultados a la actual administración

Zepeda Vidales recalcó que de acuerdo a datos de la administración para el control de drogas (DEA por sus siglas en inglés) más del 30% del territorio nacional se encuentra bajo dominio del crimen organizado, y las autoridades estadounidenses estiman que los carteles mexicanos tienen un ejército de 45,000 elementos y eso es algo que no se puede permitir.

“Gobierno de López Obrador, te exijo de frente resultados”, recalcó el panista.

“La brutalidad de los asesinatos de los jóvenes en el estado de Jalisco nos muestra el grado terrible de violencia que el crimen organizado ha llevado a todo nuestro país, mientras el gobierno del presidente López Obrador y de Morena deciden voltear para otro lado y no hacer nada. Lo sanguinario de estos asesinatos, lo terrible, lo impensable de que una persona agreda así a otro que parece sacado una película de terror, sumado a los acontecimientos a lo largo y ancho del país, a los descuartizados y congelados en Veracruz, a los asesinatos en distintos lugares nos muestra que el crimen organizado esta muestra de control y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. No solo no hace nada sino que llega a la frivolidad de reírse, de contar chistes, en un momento de tragedia nacional. ¡Basta! Estos sucesos tienen que hacer reaccionar al gobierno ya”, expresó el senador Zepeda.

El panista recalcó que no se trata de politizar la seguridad pública sino que el gobierno se haga responsable de combatir al crimen organizado, pues subrayó que de acuerdo al informe de estrategia del Gobierno Federal se muestra que no se está combatiendo al crimen.

“Este informe nos dice en su página 31, para que no nos digan que estamos contando cuentos, que solos son responsables las Guardia Nacional de tres mil detenciones en el país. ¿Saben que eso es el 1.5% nada más de las detenciones que existen en México de delincuentes? No los están combatiendo. Están patrullando nada más”.

Y abundó que también la cifras oficiales revelan que solo ha habido 107 elementos de la guardia nacional con el crimen organizado.

“No es que uno quiera que anden a bala y bala pero está siendo un país donde están descuartizando gente, donde están haciendo a los jóvenes matarse entre sí mismos, donde tienes más de 33,000 asesinatos al año. ¿Cómo es posible que solo ciento siete veces la autoridad haya entrado en un combate con el crimen organizado? No queremos que estén a bala y bala pero que sí defiendan a los mexicanos de bien”, concluyó.