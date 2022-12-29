Sentencia de TEPJF por renovación del INE es agresión a poder legislativo: Mier

Se abre una nueva confrontación entre la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la sentencia que echa abajo la convocatoria para la renovación de 4 consejeros del INE y el acuerdo de integración del Comité Técnico de Evaluación y sus lineamientos de trabajo.

Será el próximo lunes cuando la Junta de Coordinación Política, Jucopo, responda la sentencia a los magistrados, para ello, pidieron a la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados realizar un estudio minucioso de los alcances del fallo.

En un primer análisis jurídico, los líderes parlamentarios de San Lázaro detectaron inconsistencias en la determinación del Tribunal, el cual calificaron de excesos, pues no les dieron derecho de defenderse sobre la queja presentada.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, acusó, “no solamente tiene excesos por lo que se refiere a establecer una convocatoria diferenciada para la elección de los consejeros y del consejero presidente; eso es un exceso, pero hay varios. Toda vez que se admitió como prueba plena un acuerdo que ni siquiera es coincidente con lo que votó el pleno. Y en este caso, fue de unanimidad y es una agresión directa al Poder Legislativo, específicamente para la Cámara de Diputados”.

Acatarán fallo de tribunal, pero son reservas.

En tanto, la vicecoordinadora del PRD en San Lázaro Elizabeth Pérez Valdez, dijo que acatarán el fallo del tribunal, pero con sus reservas para hacer valer su autonomía como Poder Legislativo.

“Aunque el Tribunal lo haya hecho en pleno uso de sus facultades, también tenemos que decir que este es un Poder, y que el Poder (Legislativo) como parte del equilibrio de los mismos, tiene que tomar sus propias decisiones al respecto de las competencias que les tocan…Y como Poder, vamos a tomar las determinaciones que nos correspondan, respecto a lo que tenemos que hacer en la integración de este Comité y la emisión de la convocatoria como tal”, sostuvo la legisladora del PRD.

En su sentencia el Tribunal Electoral plantea modificar a la brevedad la convocatoria de registro de aspirantes a consejeros del INE para elegir por separado al Presidente del Consejo General del INE y a 3 nuevos consejeros. Además de eliminar la obligación de que el Comte Técnico de Evaluación informe a la Jucopo de las determinaciones que emita en cada uno de los procesos que se llevarán a cabo. Así como definir reglas para hacer efectiva la paridad en la integración del órgano electoral.