Recibe quinta sentencia por violación, las atacaba en un taxi

“Se pasa para la parte de atrás yo quedando rinconada atrás del asiento del copiloto en una esquinita, así yo estaba muy asustada. Para eso el sujeto me dice se empieza a bajar el pantalón no, y se lo deja un poquito más arriba de la rodilla y me dice “bájamelo tú,” este es el testimonio de la última víctima de Alberto “P” de aproximadamente 26 años de edad que ha recibido su quinta sentencia por violación.

Es el infierno que vivió una joven de 19 años luego de que un conductor de taxi de plataforma robara sus pertenencias y abusara sexualmente de ella desde el pasado 16 de junio de 2019, en la Colonia Lomas de La Providencia.

A casi cuatro años de los hechos, la Fiscalía de Jalisco notificó a través de un comunicado que el responsable identificado como Alberto “P”, fue sentenciado por quinta ocasión a una pena de 6 años y 8 meses de prisión, además de que deberá pagar una multa económicamente en reparación del daño.

La dependencia especificó que en el momento de los hechos, Alberto comenzó a circular por calles que no eran la ruta, por lo que la mujer le pidió que la regresara. Al no hacerle caso, en ese instante fue cuando el agresor le quitó su teléfono celular, cuentas bancarias y posteriormente, cometió el ataque sexual.

Luego de que un agente ministerial presentara las pruebas que fueron valoradas por el juez de control y juicio, este fue quien finalmente dictó la sentencia por los delitos de violación y robo simple.

Alberto “P” se acercaba a lugares donde las mujeres usualmente pedían autos de plataforma y decía ser su chofer, para después robarles y abusar sexualmente de ellas.

El 4 de agosto del 2018, una de las víctimas salió de un establecimiento y se subió al vehículo color plata donde estaba Alberto, porque este coincidía con las características del auto que pidió, aseguró la Fiscalía de Jalisco.

Al iniciar el trayecto Alberto se detuvo cuadras más adelante, amagó a su víctima con un arma blanca para posteriormente agredirla sexualmente y luego dejarla en su domicilio.

El carro de Alberto sí estaba registrado en la plataforma de taxis, sin embargo pero él no. Fue detenido el 6 de agosto de 2019, luego de que otra joven lo denunciara por robo y violación cometidas en julio de ese año.