Sequía en Morelia provoca que agricultores busquen otros empleos

En Morelia, Michoacán los agricultores enfrentan una dura sequía, y es que esta provocó que ahora busquen sustento económico lejos del campo, ya que ahora por la falta de lluvias le ha quitado rentabilidad a este sector.

“Nosotros toda la vida que tengo hemos sembrado, poquito pues, porque no tenemos en donde sembrar. Estoy sembrando en una tierra pero es prestada”, reconoce Marcelo Venegas, agricultor en Morelia.

“Agricultura dejo de ser rentable”: agricultor en Morelia

Marcelo llevaba prácticamente toda su vida dedicándose a la agricultura, pero la sequía que se presentó en los últimos años y principalmente durante esta temporada le obligaron a buscar un trabajo alternativo para llevar el sustento a casa pues dice que el campo dejó de ser rentable.

“Es complicado. Uno siembra al tiempo que se debe de sembrar, pero el agua se retira y no deja que la milpa se dé. En aquellos tiempos era otro tipo de llover ahorita ya no, ahorita llueve y después dura 8 o 15 días sin llover, y por eso las milpitas no crecen y no dan fruto”, explicó Marcelo.

Mientras camina por un costado de la laguna de San José que también resintió los estragos de la sequía, don Marcelo explica que la falta de lluvias no solo afecta a las cosechas, pues el ganado también lo reciente.

“Simplemente es dejarle las cosas a Dios porque uno no puede hacer nada. Si aquí hubiera agua para riego sería otra cosa, pero aquí no hay nada más la que cae del cielo. Simplemente para los animales son los que vienen aquí para tomar agua”, narró don Marcelo Venegas.

Marcelo dice que la situación que enfrenta el campo es preocupante y aunque añora los tiempos de buenas cosechas sabe que no se puede quedar con los brazos cruzados, por lo que trata de generar ingresos lejos de lo hasta hoy era su forma de vida.