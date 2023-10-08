El día de hoy, Sergio Pérez no logró recuperarse de su mala racha en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, quedando en el décimo lugar, después de ser sancionado y salir en la posición número 13.

A través de redes sociales, Sergio Pérez declaró que a pesar de que su participación ha estado llena de obstáculos en el Gran Premio de Qatar, el fin de semana no había terminado, asegurando que lo daría todo en la pista.

Max Verstappen se corona campeón del Gran Premio de Qatar

Por otro lado, Marx Verstappen, piloto neerlandés, consiguió el primer lugar en el Gran Premio de Qatar 2023, registrando una de sus mejores jornadas.

A pesar de que Marx Verstappen ya ganó el campeonato de pilotos, su victoria en el Gran Premio de Qatar 2023 sigue aumentando su puntaje con respecto a los demás corredores de la Fórmula 1.

MAX VERSTAPPEN WINS IN QATAR!!!



An incredible 14th win of the season 💪



Piastri finishes P2, Norris P3 🙌#F1 #QatarGP pic.twitter.com/zcTrZME2ru — Formula 1 (@F1) October 8, 2023

¿Cómo ha sido la participación de Checo en el GP Qatar 2023?

Sergio Pérez tuvo algunos días complicados en las actividades previas a la carrera del Gran Premio de Qatar 2023, comenzando por la sanción que le quitó la oportunidad de estar dentro de los primero 10 en el arranque de esta carrera.

“Fue un día en el que nada nos salió y al final fuimos pasajeros en un accidente que nos costó la carrera (…) Mis mecánicos tendrán una noche dura preparando el coche para mañana”, compartió el corredor a través de sus redes sociales.