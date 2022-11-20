Serie de dibujos animados presenta Qatar, sede del Mundial

Una interesante serie de dibujos animados sobre un extraterrestre amante del fútbol que llega a Qatar ha sido bien recibida tras su emisión, utilizada a modo de ventana abierta para que el mundo conozca mejor el país sede de la Copa Mundial.

La serie de dibujos animados "Kawkabani", producida por Nefaish Animation de Qatar, cuenta la historia de un extraterrestre amante del fútbol cuya nave estrelló en medio del desierto. Tres jóvenes cataríes lo encontraron y lo cuidaron hasta el comienzo de la Copa Mundial.

Hossein Heydar, el director de la serie de dibujos animados, explicó que elegir un extraterrestre como protagonista fue intencionado.

"No queríamos tener un personaje que perteneciera a un determinado país o a una determinada raza. Queríamos que fuera lo más universal posible. Así que viene del universo. Es como el tercer ojo que empezó a notar cosas, observar y luego hacer preguntas", explicó Heydar.

Gustos son gustos: KAWKABANI (Hossein Heydar), aunque no he visto todos los capítulos, parece una maravillosa forma de que tod@s aprendamos un poco más de CATAR y otras culturas, en especial ahora que inicia el Mundial de Fútbol … invitad@s a ver la serie en YouTube! pic.twitter.com/cGR51XN1gv — Neil Camacho (@NeilCamacho) November 19, 2022

Serie para conocer más sobre Qatar en el marco de la Copa del Mundo

En la serie de dibujos animados, los tres jóvenes cataríes tienen diferentes orígenes. La fascinante cultura y costumbres de Qatar y la preparación del país para la Copa Mundial han sido mostradas a través de sus interacciones con "Kawkabani".

"Queríamos mostrar cómo tratamos a nuestros invitados, cómo es nuestra hospitalidad, cómo la gente de aquí recibe a los invitados. Podría ser como una introducción para quienes vienen a Qatar por primera vez, para que tengan una introducción de cómo la gente de aquí les dará la bienvenida a todos los que vienen para la Copa Mundial", señaló Heydar.

Sabía que pueden surgir muchas preguntas para los turistas que vienen a Qatar por primera vez. Por lo tanto, usó a su personaje "Kawkabani" para hacer estas preguntas y dar respuesta a las mismas de forma cómica.

La primera temporada de "Kawkabani" ha sido transmitida por Internet y su segunda temporada está en producción, según el director.

Cabe señalar que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se celebra desde este 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre de 2022.