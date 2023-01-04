En Shanghái, papás buscan pareja a hijos en mercado de los matrimonios

¿Aún no encuentras pareja? Tus papás podrán conseguirte una en Shanghái, China, gracias al mercado de los matrimonios, el lugar ideal para aquellos que buscan casarse pero no encuentran a la persona ideal.

Se trata del Parque del Pueblo, donde cada fin de semana decenas de papás se reúnen para encontrar la pareja perfecta para sus hijos solteros en el mercado de los matrimonio.

¿Cómo funciona el mercado de matrimonios en Shanghái?

Los papás que buscan pareja para sus hijos acuden cada fin de semana al parque y ponen avisos con los datos básicos de sus vástagos como fecha de nacimiento, altura, profesión y salario, ya que en China el sueldo es un dato muy importante.

En la Plaza del Pueblo en Shanghai hay un mercado de matrimonios. Padres y madres van los sábados a buscarle pareja a sus hijos e hijas. pic.twitter.com/Pr7zXEQZAS — Lucila 🇦🇷⭐⭐⭐ (@papaspai) May 21, 2017

Como plus, algunos padres llevan al mercado de los matrimonios fotos de sus hijos y las muestran a otros padres que estén interesados. Si ellos llegan a un acuerdo, se entrega la hoja de contacto para que después los hijos vayan a una cita.

Para las mujeres en China no estar casadas antes de los 27 años de edad es un considerado un grave problema, ya que pasan a ser consideradas como “sobrantes”, pues la cultura del país asiático no permite que las mujeres se queden solteras.

"Mercado de matrimonios" en la Plaza del Pueblo de Shanghai. https://t.co/FstIK1Pqxb pic.twitter.com/2qP0zCsaZq — Óscar Fernández (@ofernandezfdez) September 8, 2017

En China, decir que una mujer está casada es uno de los máximos valores, por ello, los padres no permiten que sus hijas lleguen a los 27 sin contraer matrimonio, a pesar de que actualmente muchas mujeres están decidiendo quedarse solteras.

Presión para aumentar natalidad en China

Una nueva presión llegó para las mujeres en China, ahora ya no solo tiene que preocuparse por casarse antes de los 27 años, sino también por quedar embarazadas inmediatamente después de la boda para aumentar la natalidad en el país.

El gobierno de China implemento un plan de natalidad tan escandaloso como el mercado de los matrimonios, este consiste en llamar a las parejas recién casadas para preguntarles si ya están esperando bebé, la idea es llamarles cada trimestre esperando que queden embarazadas en menos de un año. El plan de natalidad de China provocó polémica en el país asiático y en el mundo.