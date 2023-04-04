Una vecina identificada como Audrey compartió el momento en que descubrió que su vecina identificada como Sheila Seleoane llevaba dos años y medio muerta en un departamento ubicado en Londres, Inglaterra.

"Apenas abrieron la puerta supe que algo malo había pasado. Se veía en sus rostros", dijo Audrey cuando vio a los policías entrar.

Presuntamente ningún amigo o familiar notó la ausencia de la mujer anciana quien fue descubierta en avanzado estado de putrefacción en el sofá de su hogar cuando la policía irrumpió el lugar.

¿Qué descubrió la policía cuando entró al departamento de Sheila Seleoane?

La policía encontró los restos de Sheila Seleoane en total estado de descomposición, pues describieron que sólo se distinguía un esqueleto que vestía un pijama azul y blanco, por esa razón las autoridades descartaron que se tratara de un homicidio.

En aquel momento, la mujer de la tercera edad se desempeñaba como secretaria médica y tenía 58 años al momento de su muerte, misma que conmocionó a los vecinos, quienes previamente sospechaban que algo estaba mal con la salud de la mujer.

¡Lamentable! Sheila Seleoane murió y nadie se percató de su muerte tras dos años y medio|Twitter @SchengenStory

¿Cómo descubrieron el cuerpo de Sheila Seleoane?

Las autoridades estiman que Sheila Seleoane murió en agosto de 2019 cuando los vecinos comenzaron a percatarse de olores e insectos extraños, tal es el caso de Chantel, quien vivía en el departamento de abajo y contó que en algún momento intentó cambiar el foco de luz y al retirarlo un par de gusanos cayeron.

En el momento creyó que la vecina tenía problemas económicos, por lo que decidió llamar a la asociación que administra departamentos para personas que no pueden pagar alquiler; sin embargo, estos le negaron la ayuda.

"Es realmente muy triste que alguien pueda estar muerto en su departamento por tanto tiempo y nadie lo encuentre, que nadie haga un esfuerzo para ponerse en contacto", señala.

Sheila Seleoane de 61 años, falleció por causas desconocidas en su departamento en Londres, en Agosto 2019.Pero su cuerpo no fue encontrado hasta Febrero 2022, casi 3 años después. Y esto trae a la puerta una conversación incómoda pero necesaria sobre el abandono + pic.twitter.com/9fy708MHEs — Meredith G. 🛋️✨ (@MerGarza) December 8, 2022

Posteriormente, la vecina Audrey, quien vivía frente al departamento de la fallecida recuerda que al llegar de un viaje sintió un fuerte olor a muerto, incluso algunos vecinos ponían toallas debajo de las puertas para que el olor no entrara a sus viviendas.

Un año después de su muerte, y tras recibir numerosas quejas de los vecinos, Peabody le pidió a la policía que acudiera al departamento de Sheila, al llegar tocaron la puerta y al no recibir respuesta se retiraron bajo el argumento que "no había motivos para derribar la puerta".

El 18 de febrero del 2022 un vecino denunció que el golpeteo de una puerta de vidrio no lo dejaba descansar, por lo que los oficiales entraron y encontraron el cuerpo de la mujer momificado.

Sheila Seleoane era una persona aislada y murió sola

Luego de ser descubierta, se compartió que durante el funeral sólo acudió una persona, se trató de su hermano quien aseguró estaba distanciado de ella desde hace años.

Por otra parte, sus vecinos explican que era "reservada" y "tímida", aunque también era amigable, por lo que no notaron un problema en ella.

El problema de la vejez olvidada en México y el mundo

Atender el problema de la vejez olvidada es importante en México y a nivel mundial, tan solo en el país hay 17 millones 958 mil 707 adultos mayores; sin embargo, el 16 por ciento quedó en el olvido, ya que no reciben la visita de sus familiares en casas para personas de la tercera edad o en sus domicilios particulares.

Para el caso de Inglaterra, aseguran que el siete por ciento de los adultos mayores suelen sentirse solos y sólo en compañía de una televisión, por esas razones, consideran que la soledad puede aumentar las posibilidades de una muerte.