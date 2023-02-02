Hay que apoyar a quien salga en la encuesta: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, aseguró que apoyará a quien resulte ganador de la encuesta de Morena para elegir al candidato para las elecciones de 2024.

Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, Sheinbaum a modo de broma dijo que derrotaría a sus rivales que buscan contender para representar a Morena y dar continuidad al proyecto que actualmente encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hay que apoyar a quien salga en la encuesta”, declaró Sheinbaum y rechazó la idea de separarse del partido en caso de que no se vea favorecida en este ejercicio democrático.

Sheinbaum dice que “oposición ni pinta” para elecciones de 2024

La mandataria local expresó que sería un orgullo ser la primera mujer en ser presidenta de México, aunque aseguró que en las encuestas le favorecen pues los resultados muestran que le va “requetebien”, aunque consideró al resto de las corcholatas como sus “amigos y compañeros”.

Sobre los posibles candidatos que la oposición perfila para contender por la Presidencia en junio de 2024, Sheinbaum aseguró que no figuran pues tienen más de 10.

“Ya el Presidente ya puso que son como 55… la oposición ni pinta. Es el puro negocio”, declaró.

Sheinbaum dijo que no tiene planeado aún dejar la Jefatura de Gobierno hasta que los tiempos lo indiquen en caso de que resulte candidata para la Presidencia, en caso de ganar la encuesta de Morena.

“Quiero llegar hasta el último momento, constitucionalmente me falta hasta septiembre de 2024. Si eres candidato a algo después, tienes que dejar seis meses tu puesto público, o sea, como es en junio las elecciones, tendría que dejar constitucionalmente en diciembre de 2023 si fuera candidata”, declaró.

Sheinbaum rechazó que realice gira por el país, pues aseguró al youtuber que solo son visitas para dar a conocer lo que se realiza en la CDMX.