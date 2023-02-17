Habrá comisión especial por robo de cable en el Metro CDMX: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció que debido al creciente aumento en el robo del cable de cobre del Metro CDMX, se creará una comisión especial que dará seguimiento a los casos.

Sheinbaum informó que esta comisión especial tendrá la participación de la Fiscalía capitalina, además de la Federal y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Debido a la magnitud del problema del robo de cable de cobre en el @MetroCDMX, se establecerá una comisión especial para investigar y prevenir este delito.



Participarán la @FiscaliaCDMX, @SSPCMexico y la @FGRMexico. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2023

"Solicitar una de las uniones que voy con el Presidente de la República los lunes que pudiera haber un apoyo por parte de la secretarías Rosa Isela para conformar una comisión porque es un asunto que va más allá de la propia Ciudad de México porque está vinculada con el reciclamento y la venta de estos materiales. Ya se formó esta comisión y se está trabajando junto con ellos Secretaría de Seguridad Ciudadana y en el caso hay que entrar a la Fiscalía así será", expresó.

Se han robado más de 100 toneladas de cable en Metro CDMX

El pasado 1 de febrero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la detención de presuntos ladrones de cable de cobre pertenenciente al Metro CDMX y anunció que se avisará si existe complicidad con funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con autoridades capitalinas, desde 2019 a la fecha suman más de 101 toneladas de cable de cobre del Metro CDMX robado, es decir, 14.5 kilómetros lineales.

La dirección del Metro CDMX, encabezada por Guillermo Calderón, alertó sobre el riesgo que corre la operación del STC por el robo de cable de cobre, el cual se atribuye al crimen organizado, ya que causaría, por ejemplo, daños al sistema de energía, control de los trenes y las comunicaciones.