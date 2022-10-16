Sheinbaum concluye su gira en las 16 alcaldías por su 4 informe

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, concluyó este sábado en Azcapotzalco su gira por las 16 alcaldías en el marco de su cuarto y último informe de gobierno.

“Recorrimos las 16 alcaldías para informar nuestros principios y lo realizado en cuatro años de gobierno”, informó la jefa de gobierno capitalina a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum añadió que en su cuarto ejercicio de rendición de cuentas la acompañaron 130 mil personas, “lo que equivale a llenar el Zócalo capitalino”, aseveró.

“Feliz de servir a este gran pueblo de la Ciudad de México”, concluyó el mensaje Claudia Sheinbaum en su cuenta de Twitter .

La gira por su cuarto informe de gobierno terminó en la alcaldía Azcapotzalco, donde fue recibida por cientos de asistentes entre gritos de “presidenta” y “es un honor estar con Claudia hoy”.

Cuando se gobierna con honestidad y deseos de servir al pueblo no hay nada que ocultar. Por eso rendimos cuentas en plazas públicas de las 16 alcaldías, en el marco del cuarto informe de gobierno. Hoy nos acompañó @MargaretSaldana en Azcapotzalco. #HonestidadQueDaResultados pic.twitter.com/tPjpU0ynee — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 15, 2022

La mandataria de la Ciudad de México estuvo acompañada este sábado por la alcaldesa de la demarcación, Margarita Saldaña; el presidente de Morena, Mario Delgado y algunos integrantes de su gabinete.

Cuarto informe de gobierno de Claudia Sheinbaum

Durante su recorrido por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para rendir su cuarto informe de gobierno, la mandataria capitalina destacó que durante su mandato se disminuyeron en 40 por ciento los delitos de alto impacto en Azcapotzalco.

En temas de educación habló sobre la construcción de las 11 unidades académicas del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, que al igual que la Universidad de la Salud se brinda oportunidad de acceder a estudios superiores a 40 mil jóvenes capitalinos.

Recorrimos las 16 alcaldías para informar nuestros principios y lo realizado en 4 años de gobierno.



Asistieron a este ejercicio de rendición de cuentas 130 mil personas, lo que equivale a llenar el Zócalo capitalino.



Feliz de servir a este gran pueblo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/QGMKMkkr4o — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 15, 2022

También aseguró que por medio del Instituto de Vivienda (INVI) se arreglará la Unidad Habitacional Xochinahuac, la cual tiene problemas de hundimientos.

Durante su gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por diputados locales y federales, senadores, alcaldes y otros dirigentes políticos.