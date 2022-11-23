Sheinbaum confirma funcionamiento de planta de carbonación en 2023

Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo recorrió la Planta de Carbonación Hidrotermal localizada en el Bordo poniente de la capital y confirmó que comenzará a funcionar a finales del primer trimestre de 2023.

"Cómo está solución va a funcionar en 3 meses, porque ya se ha probado, esto sería una solución integral para la basura, en las ciudades, y para las termoeléctricas para reducir emisiones de gases de infecto invernadero de las carboeléctricas o de las hornos de klinket, esta innovación tecnológica puede funcionar para una planta de producción de cemento o para CFE qué produce electricidad con carbón mineral y puede ser una solución para muchos países del mundo.."

¿Convertir basura orgánica en electricidad?



En la Ciudad de México será posible Gracias a la Planta de Carbonización Hidrotermal.



Estamos haciendo un recorrido. ¡Acompáñenos! #EnVivo 🔴 https://t.co/aAbY6HckZE — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 22, 2022

Ahí la funcionaria explicó que esta será la planta más grande del mundo de carbonizacion hidrotemral, que evitará emisiones de efecto invernadero hasta por 885,600 tons de CO2 anuales ayudando a combatir el cambio climático produciendo importantes cantidades de carbón vegetal apto para el uso industrial.

"Convierte la basura orgánica, esa que tiramos en nuestras casas, en cuadritos de carbón vegetal. ¿Para que se pueden utilizar los cuadritos de carbón vegetal?Pues se pueden utilizar como abono como captura de carbono, o para quemarlo en plantas de clinker de plantas de cemento o en carboeléctricas para producir electricidad".

¿Cuánto costó la planta?

Esta planta tuvo un costo de 300 millones de pesos y al funcionar podría reducir el equivalente a la contaminación producida por 120 mil automóviles impulsados por gasolina.

Es el resultado de la colaboración entre el gobierno Federal, el gobierno de la Ciudad de México la UNAM y una empresa privada.

Nos dirigimos a la Planta de carbonización hidrotermal, que convierte 🚮 basura orgánica en energía.⚡️Les cuento. pic.twitter.com/fQlBxGDBsp — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 22, 2022

En el evento el director general de banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, confirmó que este es un proyecto apto para ser considerado por su institución en materia de financiamiento.

".... En banobras estamos constantemente buscando proyectos innovadores proyectos que tengan un impacto en el medio ambiente que sean amigables con el medio ambiente tenemos una facilidad para proyectos sustentables en dónde podemos dar un costo de financiamiento más bajo".

Se espera que conforme esta planta funcione ira incrementando la cantidad de carbón vegetal producido a tal grado que se convierte en una importante alternativa de reducción de emisiones contaminantes liberadas al ambiente ademas de producir carbón vegetal qué será utilizado en empresas de electricidad limpia, lo que hasta el momento es una alternativa única en su tipo en el mundo.

