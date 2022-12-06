Les cuesta trabajo que una mujer esté arriba en encuestas: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), respondió a la medida que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE), que la obligó a pedir a sus seguidores que se abstengan de hacer campaña rumbo al 2024.

En la conferencia de prensa de este martes, Sheinbaum dijo que las medidas impuestas por el INE es una prueba de que algunos de sus consejeros no toleran a una mujer liderar las encuestas que la muestran como la mejor posicionada para las elecciones de 2024.

“Que probablemente no estén de acuerdo con que vayamos arriba en las encuestas, les cuesta mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas y además están en contra de todo lo que representa la Cuarta Transformación”, dijo.

Sheinbaum interpondrá queja por resolución del INE

La jefa de Gobierno capitalina dijo que por supuesto que interpondrá una queja por la resolución del INE, ya que acusó que viola el derecho constitucional de los ciudadanos a la libre expresión.

Sheinbaum manifestó su desacuerdo en que el INE la haya obligado a publicar un escrito que el instituto redactó y no que hiciera una recomendación

“Imagínense que la Comisión del INE escribe algo y le dice a la Jefa de Gobierno, publica esto, tal cual, en primera persona, no dice sugerimos, le pedimos, que haya una manifestación, no, aquí está la redacción de lo que tiene usted qué decir y en esa redacción en la segunda parte violan la Constitución porque le está pidiendo a la gente que se abstenga de manifestarse, de su derecho de libre expresión, por supuesto que vamos a presentar la queja respecto a esta resolución”, dijo. la jefa de Gobierno.

El 2 de diciembre, la Comisión de Quejas del INE ordenó a Sheinbaum que se deslindara de la campaña conocida como #EsClaudia y pidió a sus simpatizantes que evitaran hacer actos de promoción, ya que podrían constituir actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2024.