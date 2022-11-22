Sheinbaum disfruta el partido de México junto con trabajadores
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, disfrutó el partido de México en contra de Polonia en compañía de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México
Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, disfrutó del partido de la Selección de México contra la selección de Polonia en la Copa Mundial de Qatar 2022, en compañía de más de 100 trabajadores del gobierno capitalino, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
TQM ❤️, Memo Ochoa. pic.twitter.com/ZwrGZJBgbm— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 22, 2022
Al ritmo de las canciones “Cielito lindo” y “México lindo y querido” y enfundada en su playera de la Selección, la mandataria local celebró la atajada del portero mexicano, Guillermo Ochoa, y animó con “la ola” y con gritos de “Vamos, México”, al conjunto tricolor.