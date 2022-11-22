Sheinbaum disfruta el partido de México junto con trabajadores

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, disfrutó del partido de la Selección de México contra la selección de Polonia en la Copa Mundial de Qatar 2022, en compañía de más de 100 trabajadores del gobierno capitalino, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Al ritmo de las canciones “Cielito lindo” y “México lindo y querido” y enfundada en su playera de la Selección, la mandataria local celebró la atajada del portero mexicano, Guillermo Ochoa, y animó con “la ola” y con gritos de “Vamos, México”, al conjunto tricolor.