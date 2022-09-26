Sheinbaum apuesta pintarse el pelo si Selección Mexicana gana 5° partido

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), apostó a pintarse el pelo en caso de que la Selección Mexicana gane su quinto partido durante su participación en Qatar 2022.

Durante la presentación del tour de la Copa Mundial por la CDMX, la jefa de Gobierno dijo que se pintaría un mechón de rosa en caso de que la Selección Mexicana rompa con la maldición del quinto partido.

"Vamos a pensar no sé si me pintaría el pelo de rosa, un mechón rosa si (la Selección Mexicana) llega al quinto partido", declaró Sheinbaum durante la conferencia de prensa.

Sheinbaum también invitó a la prensa a pintarse el pelo si la Selección Mexicana gana su quinto partido. "¿Quién más se va a pintar el mechón rosa?"

Al finalizar la conferencia, Sheinbaum, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; además de autoridades de la FIFA firmaron balones con motivo del anuncio de la gira de la Copa Mundial.

¿Por qué apostó si la Selección Mexicana pasa el quinto partido?

Es conocido en la historia del futbol que la Selección Mexicana tiene la maldición del quinto partido en los Mundiales, es decir, que no logra pasar de los cuartos de final.

En su mayoría, la Selección Mexicana logra colarse a los octavos de final, pero en cuartos pierde, de ahí que Sheinbaum prometa que en caso de que pase esa fase se teñirá de rosa un mechón de pelo.

A lo largo de las 16 participaciones que ha tenido la Selección Mexicana, en ninguna ha logrado vencer a su oponente, quedándose por detrás de la victoria del quinto partido.

De ahí que Claudia Sheinbaum apueste pintarse un mechón de pelo si la Selección Mexicana consigue pasar los octavos de final de Qatar 2022.