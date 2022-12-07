Sheinbaum busca ampliar periodo de consulta de ordenamiento territorial

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para ampliar el periodo de consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), inclusive, en caso de ser necesario, reponerla, debido a que genera confusión respecto al Suelo de Conservación y al Suelo Urbano.

“Quiero decirles que lo que tiene que ver con el Suelo de Conservación, nuestro objetivo es no privatizar la propiedad social. Siempre hemos estado en contra de la privatización de la propiedad social, de los ejidos y de las comunidades, y tampoco pretendemos urbanizarlo”, enfatizó.

Les informo que mandé una iniciativa al @Congreso_CdMex, para reponer el procedimiento sobre el Programa de Ordenamiento Territorial. pic.twitter.com/nevmnRVhUk — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 7, 2022

A través de un video difundido en redes sociales con una duración de 1 minuto con 55 segundos, Claudia Sheinbaum señaló que la iniciativa para aplazar la discusión del documento elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y someterlo a revisión y análisis, tiene el objetivo de lograr un proceso de consulta con mucha mayor participación.

“Inclusive puede reelaborarse el documento para ponerse a consulta pública. Lo que queremos es que sea una elaboración democrática, y que la gente esté contenta y que sea una elaboración por consenso; que resguarde nuestras zonas naturales, que proteja la propiedad social y que también proteja los usos de suelo de la ciudad, en donde los vecinos y vecinas han luchado tanto para protegerlos”, sostuvo.

La jefa de gobierno capitalino dijo que cabe destacar que, esta administración ha sido la única que ha destinado un presupuesto histórico para la protección del Suelo de Conservación y para la producción rural.