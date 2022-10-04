Presenta Sheinbaum trabajos de rehabilitación de T2 del AICM

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, presentó los trabajos de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, los cuales tendrán un tiempo de ejecución de 10 meses y una inversión de 400 millones de pesos.

Durante la conferencia mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dió los pormenores de la obra:

“En este momento ya va a iniciar el sellado de las contratrabes y después va a haber una excavación y el relleno permanente. Si hay un hundimiento adicional pues en algunos años tiene que volver a haber otro relleno para poder resolver el problema", explicó.

En Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México determinó que la Terminal 2 del AICM no tiene grandes riesgos, pero es necesario que se intervenga como medida precautoria ante los sismos, ya que el edificio que se construyó es muy pesado, lo que provoca oquedades entre las pilas y el suelo, y grietas en las contratrabes.

“Importante que sepan es que esto no va a interrumpir las operaciones del Aeropuerto, de la Terminal 2 del Aeropuerto, porque todo va a ser por la parte baja”, aseguró.

#EnLaMañanera | El gobierno de la #CDMX anunció que rehabilitará la Terminal 2 del #AICM cuyo costo será de 400 millones de pesos y tardará 10 meses y se ha garantizado que no se detendrán las operaciones y habrá relleno con concreto fluido. pic.twitter.com/iAl3z68Ewi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2022

La Terminal 2 del AICM ha sido rehabilitada en varias ocasiones: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que la Terminal 2 del AICMinició su construcción en 2004 bajo la Presidencia de Vicente Fox con un costo de 10 mil millones de pesos y fue inaugurado en 2008; sin embargo, siete años después, en 2015 tuvo su primera rehabilitación con un costo de mil 929 mdp.

Agregó que se construyó un edificio muy pesado, grande y de dos pisos, con una cimentación de pilas que llegaban a la parte dura del suelo de la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales se van uniendo por debajo del edificio

“Esto, ¿qué fue lo que provocó? Pues que están las pilas que llegan al suelo duro, se mantiene el edificio en la parte alta, pero el suelo se va hundiendo. En algunas zonas el suelo tiene hundimientos de 30, 60 centímetros y en otras de uno, un metro 20 (centímetros) del 2008 a la fecha. “¿Eso qué provoca?, pues oquedades entre las pilas y el suelo. Estas oquedades también han provocado grietas en las contratrabes, es decir, es un edificio que se construyó en ese lugar, que no era precisamente el diseño que se requería. Tenía una característica, era un edificio que se había planeado para 15 años solamente, a pesar de que costó 10 mil millones de pesos, ¿por qué?, porque supuestamente se iba a demoler”, explicó.

En tanto que, en 2016 tuvo una nueva rehabilitación de 115.3 mdp debido a que se presentó una separación estructural en los edificios de la Terminal 2 y en 2017 se invirtieron 165.9 mdp en trabajos emergentes de drenaje perimetral. Además, se realizó otra intervención por la misma problemática de separación estructural de los edificios con un monto de 92.3 mdp.

Posteriormente, en 2019 se erogaron 502.1 mdp en la ampliación de la Terminal 2 con el edificio llamado el Dedo “L” que tuvo una cimentación y forma completamente distinta de construcción respecto al edificio original de la Terminal 2. También se realizó un proyecto de reforzamiento y acompañamiento técnico de las Terminales 1 y 2 por 160.2 mdp.

Pese a ello, en 2020 se llevó a cabo un proyecto de línea de drenaje de la Terminal 2 con un monto de 9.9 mdp, la cual colapsó de nueva cuenta y otra rehabilitación por una separación estructural de los edificios de la T2 de 67.6 millones de pesos.

Cabe recordar que en agosto pasado, el Presidente Andrés Manuel Obrador encomendó a la Jefa de Gobierno llevar a cabo los trabajos de reforzamiento de la Terminal 2 con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.