Sheinbaum niega filtración de información al New York Times

Ciudad de México. Luego de que este domingo, el diario The New York Times publicó un artículo en el que menciona a detalle lo sucedido en la tragedia de la Línea 12 del metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que en ningún momento el gobierno capitalino ha utilizado filtraciones periodísticas para informar sobre su trabajo, reiteró que todo se informa directamente mediante las conferencias diarias.

Sobre cómo obtuvo el New York Times las miles de fotografías de las que hablan, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe informar a qué prensa se le dio acceso, y hasta qué punto se le dio acceso, dado que la zona del colapso estuvo resguardada permanentemente por la fiscalía capitalina

Confirmó que esta misma semana estará listo el dictamen “en su primera etapa”, sobre el colapso en la línea 12 del metro.

Sheinbaum descarta confrontación con Ebrard

En conferencia virtual, Claudia Sheinbuam descartó alguna confrontación con el canciller Marcelo Ebrard.

“Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político de ninguna manera, es más sería mezquino lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas”.

Enfatizó “Aquí no va a haber ninguna confrontación lo que va a haber es verdad y lo que va a haber es conocimiento público, no podemos esconder nada”.

Aseguró que ella no utiliza políticamente el colapso de la línea 12 y pide no hablar más del tema. “No quisiera yo seguir hablando de este tema de la línea 12, no por otra cosa, sino que precisamente lo que quieren es esta confrontación en la que yo por ningún motivo voy a caer.