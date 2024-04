¡De nuevo es detenido! Shocker fue arrestado en hotel de Oaxaca por daños a la propiedad

José Jair Soria Reyna, Shocker, fue detenido en Oaxaca por delitos de daños a la propiedad en un hotel del centro histórico.

En un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado, se informó que el ‘Mil por ciento Guapo’ fue puesto a la disposición de las autoridades después de un incidente en el interior de una posada.

“Al arribar al sitio, los elementos de la Policía detuvieron a un huésped a quien señalaron por los daños causados al interior de una de las habitaciones, por lo que, luego de su captura, lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

“De acuerdo con la denuncia, así como lo asentado en el Informe Policial Homologado, los hechos sucedieron la tarde de este miércoles 3 de abril de 2024", explica el informe oficial.

A través de un video ‘colgado’ en la red social de ‘X', se puede observar cómo el exluchador profesional es retirado del inmueble por tres policías locales. Shocker, sin playera, zapatos y en calzoncillos, es ‘escoltado’ hasta una patrulla que lo esperaba afuera de la posada.

Si bien, el ‘Mil por ciento Guapo’ no pone resistencia al arresto, si explota con los oficiales y discuten verbalmente mientras lo suben al vehículo de las autoridades locales.

Shocker detenido en Oaxaca y en calzones 🤦‍♂️ pic.twitter.com/9oCUtGK08L — Ariel Leguizamón X 🇦🇷🇲🇽🌎 (@tvarieldep) April 4, 2024

¿Es la primera vez que Shocker es arrestado en público?

No es la primera vez que el ‘Mil por ciento Guapo’ se hace tendencia en redes, pues en octubre del 2022, el exluchador profesional provocó una escena similar en Chiapas por alterar el orden público.

En aquella ocasión, en Tuxtla Gutiérrez, Shocker fue detenido después de que se reportó que estaba golpeando automóviles e insultando a conductores. Tras 12 horas de arresto y el pago correspondiente de la multa, fue liberado.

En entrevista con los medios, explicó qué fue lo que realmente pasó después del arresto, donde se especuló que el ‘Mil por ciento Guapo’ quería suicidarse.

"¿Cómo va a ser eso posible? Es mentira, totalmente. Yo me quité la ropa porque tenía miedo, me echaron gas y me quemaba”, explicó el Shocker.