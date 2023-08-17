Si sale bien elección del Frente, no habrá mañanera que detenga a oposición: Marko Cortes

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a los diputados de su partido a mantener la unidad para que salga bien el proceso del 3 de septiembre al elegir aspirante del Frente Amplio pues de eso depende que ninguna fuerza, programa social ni mañanera detenga el triunfo de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2024:

En la reunión plenaria que diputados federales panistas celebran en San Miguel de Allende, Guanajuato, el líder albiazul alertó que el ataque de Palacio Nacional viene más fuerte contra la oposición, por lo que llamó a cerrar filas y fortalecer el trabajo por el Frente Amplio y si alguien de MC quiere sumar a la coalición será bienvenido.

“Sí hay muy buenas noticias porque en las últimas mediciones ya estamos a menos de 10 puntos de su mal llamada corcholata Claudia Sheinbaum, les vamos a ganar la Presidencia de la República y como lo saben en Palacio Nacional están tratando de atacar, de difamar, de mentir y quiero pedirles amigos, mientras se da el proceso de definición defendamos a todos, si atacan a uno de nuestros aspirantes defendámoslos todos, cerremos filas con ellos porque saliendo bien el proceso del 3 de septiembre no habrá fuerza, programa social o mañanera que nos pueda detener en el derecho que tenemos de recuperar, de rescatar a nuestro país”, sentenció el líder del PAN.

Celebra Marko Cortés que dos panistas quieran representar al frente

Marko Cortés celebró el pronóstico que habían hecho al interior del PAN de que dos panistas llegarían a la final del proceso de selección del Frente Amplio, como fue el caso de Xóchitl Gálvez y de Santiago Creel.

Llamo a los diputados del PAN a intensificar el registro de ciudadanos en la plataforma para conformar el padrón del Frente Amplio, que hasta ahora dijo tiene más de 2 millones 500 mil personas registradas, que podrán participar el próximo 3 de septiembre en la selección del aspirante a conformar el Frente Amplio por México.

La dirigencia del PAN también pido a su bancada del PAN en San Lázaro defender en próximo periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre la educación de los niños ante el adoctrinamiento de los libros de texto y cuidar la autonomía de la Suprema Corte de justicia ante la embestida que prepara Morena y el gobierno a estos órganos autónomos so pretexto de la austeridad.