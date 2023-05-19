Aventurero rompió récord guinness al visitar las 7 maravillas del mundo en menos de una semana

El Libro de los Guinness Récords aborda un sinfín de hitos alcanzados por miles de personas alrededor del mundo que querían sobrepasar sus propios límites. Ahora, un apartado de este documento le pertenece a Jamie McDonald al convertirse en la primera persona en visitar las 7 maravillas del mundo en menos de siete días.

“Menos de siete días. Vamos. Se ha establecido un nuevo Récord Guinness. De ninguna manera. Venga. Increíble.” Jamie McDonald / Adventureman

Lo increíble de esta historia es que, Jamie, conocido como "Adventureman" fue diagnosticado de pequeño con siringomielia, una rara enfermedad que daña la espina dorsal y afecta seriamente la movilidad de quién la padece. En el peor de los casos, los pacientes con esta enfermedad no vuelven a caminar.

Pese a que los médicos le advertían que podía quedar en silla de ruedas para el resto de su vida, él continúo luchando para evitar ese desenlace. Con el tratamiento médico adecuado y su fuerza de voluntad, Jamie rompió este pronóstico desalentador. En ese momento supo, que al romper esa barrera, podía romper lo que fuera; incluso, un récord guinness como el que se propuso: visitar las 7 maravillas del mundo en el menor tiempo posible.

Con ese propósito en mente y el apoyo de la empresa tecnológica Travelport, "Adventureman" armó su itinerario y se dispuso a alcanzar ese sueño: ser la primera persona en visitar las 7 maravillas del mundo en menos de una semana.

Las 7 maravillas del mundo: la ruta de la consagración mundial

Para lograr esta hazaña de visitar las 7 maravillas del mundo en menos de siete días, Jamie debía cumplir una serie de requisitos:

- Utilizar únicamente el transporte público programado, sin que los trayectos en taxi con licencia pudieran superar los 50 kilómetros.

- Llevar un cuaderno de bitácora con pruebas que justificaran cada visita.

- Obtener recibos y/o billetes siempre que estuvieran disponibles.

- Utilizar equipos de ubicación satelital.

- Tomar vídeos y fotos que muestren al viajero, el lugar y la fecha en cada lugar visitado.

- Obtener una declaración escrita o grabada de un miembro oficial del personal en cada lugar.

- Comprender que el "reloj" comienza en el momento en que el aspirante abandona el primer lugar de la maravilla.

La aventura de visitar las 7 maravillas del mundo inició en la Gran Muralla China, posteriormente en el Taj Mahal en la India, y finalizó la primer etapa de su viaje en Asia por la Ciudad perdida de Petra en Jordania. Luego, tomó un avión para Europa con destino al Coliseo Romano en Italia, y luego dirigió su rumbo hacia América.

En el continente americano visitó Machu Picchu en Perú, luego el Cristo Redentor en Rio de Janeiro en Brasil y cerró su hito en el corazón del imperio maya, la ciudad de Chichén Itzá en México.

Jamie cumplió su meta de visitar las 7 maravillas del mundo recorriendo 22.856 millas en sólo seis días, 16 horas y 14 minutos. Durante el viaje, tomó 13 vuelos y viajó en 16 taxis, nueve autobuses, cuatro trenes y un tobogán.

Al finalizar su recorrido, el aventurero sintió que tocó el cielo al cumplir uno de los sueños que, por poco, se le escapa de las manos. Al finalizar su hazaña en suelo mexicano brindó con una botella de champagne. Sabía que el récord de visitar las 7 maravillas del mundo en menos de siete días ya era suyo.

Después de todo, Jamie le prometió a su pequeña hija antes de salir a cumplir su destino que regresaría con "algo muy especial". En efecto, cumplió su palabra. Un récord guinness es, en definitiva, una hazaña muy especial.