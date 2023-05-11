Inicia segunda capacitación para funcionarios de casillas en Coahuila para las elecciones 2023

En el marco de las elecciones 2023, de la mano del Instituto electoral Nacional (INE) y el Instituto electoral de Coahuila (IEC) se dio inicio a la segunda etapa de capacitación para preparar al funcionarios de casilla y así asegurar el voto de las y los Coahuilenses este próximo 4 de junio.

El pasado mes de marzo, arrancó la capacitación de 1.9 millones de personas que serán funcionarios de casillas para estas elecciones 2023 en Coahuila y el Edomex.

Durante los próximos días, personal capacitado del IEC recorrerá las calles de Coahuila con el fin de capacitar y preparar a los 28,329 funcionarias y funcionarios de casillas que serán los encargados de recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos en la jornada electoral este 4 junio del 2023 donde se elegirá al nuevo gobernador y 25 diputaciones locales.

Si durante las últimas semanas recibiste una carta invitación del INE para ser funcionario de casilla, personal capacitado tocará tu puerta para comenzar el proceso de preparación de la jornada electoral 2023 a lo largo de los 16 distritos electorales que conforman al estado.

¿Qué hacen los funcionarios de casilla?

Cada uno de los funcionarios de casilla tiene tareas asignadas específicas según la mesa directiva asignada; estas son algunas de las tareas que realizan.

• Presidente: Recibe la documentación y los materiales electorales para verificar que se encuentren en orden, cuenta los votos y la entrega el paquete electoral en las oficinas correspondiente.

• Secretario: Es la persona encargada de llenar las actas y documentos de la jornada electoral, coloca la tinta indeleble a quienes ya votaron, así como marcar sus credenciales.

• Estructuradores: Cuenta en la lista nominal el número de electores y electoras que votaron arma la urna, y revisa que las demás no queden cerca de otras urnas en la misma casilla.

• Suplentes generales: Se encargan de ocupar un lugar en la mesa directiva en caso de que falte algún funcionario de casilla.

¿Cómo identificar a los Capacitadores Asistentes Electorales del INE?

Los domicilios de las y los ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla son visitados los capacitadores que pueden ser reconocidos fácilmente, ya que cuentan con diversas prendas que lo identifican como prestador de servicios del INE y portan en todo momento, las cuales consisten en chaleco o chamarra, gorra y mochila rotulados con el logo del INE y gafete expedido por el Instituto.

Además, para mayor seguridad las chamarras o chalecos cuentan con un código QR personalizado que, al escanearlo con el celular, se obtienen los datos de identificación de cada persona capacitadora.