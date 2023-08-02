En El Salvador miles de soldados y policías han sido desplegados por el gobierno de Nayib Bukele en un pueblo rural en el norte del país, en un esfuerzo por expulsar a las pandillas que, según se informa, se encuentran en el área.

En la comunidad rural norteña de Cabañas, se estaba llevando a cabo una misión masiva contra las pandillas, con el objetivo de capturar a los pandilleros restantes que supuestamente se escondían allí.

Según los informes, en la operación participan 7 mil soldados y mil policías.

En una publicación en las redes sociales, la Policía Nacional dijo que las fuerzas de seguridad descendieron al área para cortar las provisiones para los presuntos pandilleros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en la plataforma de redes sociales X que ordenó la misión cuando los grupos criminales partieron hacia Cabañas para esconderse de su guerra contra las pandillas.

"Estamos ante un enemigo que parece moverse por el medio rural, pero que también necesitará provisiones. Al unirse a las fuerzas armadas, agregar 7 mil hombres aquí a nuestros 1000, ellos (las pandillas) solo tendrán dos caminos: o se mueren de hambre en las montañas o se entregan. En cualquier caso, obviamente tendremos que dominarlos"., aseguró Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

René Merino Monroy / Ministro de Defensa:

“Nuestro objetivo es capturar a los miembros restantes de la MS-13 dentro de la misión Cabañas”.

"Como saben, quedan algunos remanentes pandilleros que se mueven por algunas zonas del municipio de Cabañas. Tenemos 7 mil soldados desplegados en total y se ha establecido un perímetro”.

Nuestras estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas, obligándolas a migrar de los grandes centros urbanos a esconderse en las zonas rurales de nuestro país, fuera de su hábitat natural.



Estas últimas semanas, hemos identificado varios grupos de pandilleros que se… pic.twitter.com/Px49eCypOh — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 2, 2023

La estrategia de Bukele ha dejado más de 68 mil pandilleros detenidos en El Salvador

El Salvador ha puesto tras las rejas a unos 68 mil pandilleros, muchos de ellas sin el debido proceso.

Ahora tiene la población encarcelada más grande del mundo en relación con su tamaño, esto según grupos de derechos humanos. Lejos de ocultarlo, la oficina de prensa de Nayib Bukele ha difundido videos de pandilleros presos semidesnudos, en ropa interior blanca y con la cabeza gacha, mientras efectivos gubernamentales los vigilan de cerca.

Desde el 2022 Bukele ya había impuesto cercos militares en ciudades y municipios como parte de su estrategia para atacar y desarticular a las temidas pandillas que controlaban el territorio nacional, pero esta es la primera vez que sigue tal operativo en un departamento completo.