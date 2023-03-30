Silvano Aureoles asegura estar listo para elecciones de 2024 con “Va por México”

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró estar listo para encabezar a la alianza opositora rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia con "Va por México".

Cabe recordar que fue a principios de octubre de 2022 cuando Silvano Aureoles se "destapó" como candidato independiente para las elecciones 2024 por la silla presidencial y se mostró abierto para ir en alianza.

En ese sentido, dejó en claro que ya tiene una plataforma llamada "24 para el 24" que en breve lanzará para dar a conocer sus propuestas de gobierno.

"Si hay método democrático abierto transparente, si hay piso parejo, yo voy a hacer el candidato de la coalición tampoco debe ser una obsesión y está escrito en piedra porque si en ese método democrático hay alguien más con más trayectoria, experiencia, capacidad de gobierno y demás Por supuesto que cuenta con mi apoyo", señaló Silvano Aurelio.

El exgobernador de #Michoacán, Silvano Aureoles aseguró estar listo para encabezar la alianza opositora rumbo a la presidencia 2024@AGUSTINTVAZTECA tiene el reporte. pic.twitter.com/OkmzgTYYXe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

Inhabilitan por 11 meses a Silvano Aureoles por no presentar su declaración de situación patrimonial de 2021

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, Azucena Marín, dio a conocer recientemente que el exgobernador de la entidad, cargo que ocupó de 2015 a 202, fue inhabilitado para ejercer algún cargo en la función pública por 11 meses.

Durante conferencia de prensa, la funcionaria de Michoacán dio a conocer que esta suspensión de casi un año, donde posiblemente se verían afectados sus deseos por contender en las elecciones 2024 por la presidencia, se le impuso a Silvano Aureoles por no presentar su declaración de modificación sobre su situación patrimonial del 2021.

Cabe recordar que la sanción entró en vigor desde el pasado 23 de febrero y se dejó en claro que no se están violentando los derechos del exgobernador de Michoacán, ya que puede presentar los recursos que considere pertinentes para la suspensión de la inhabilitación.

En ese sentido, la secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán destacó que también tiene diversas denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 12 millones de pesos.

