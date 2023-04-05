Silvio Berlusconi, hospitalizado en terapia intensiva por problemas respiratorios

El exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi, fue hospitalizado este miércoles 5 de abril en terapia intensiva en el Hospital San Raffaele de Milán, en el área de cardiología, después de sufrir problemas respiratorios, informaron autoridades del país.

En los últimos años, la salud del magnate de 86 años de edad se ha visto desmejorada, incluso ha sido hospitalizado en varias ocasiones; apenas la semana pasada había salido del hospital tras permanecer unos días ahí.

“Ha sido ingresado en terapia intensiva porque no se ha resuelto un problema causado por una infección, pero él está hablando”, indicó Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores y amigo de Berlusconi.

El político italiano fue llevado al hospital después de quejarse de tener dificultades para respirar, según informaron medios locales.

Asimismo, el Partido Forza Italia del que es militante Berlusconi, confirmó que él se encontraba en cuidados intensivos y que estaba siendo tratado en una unidad de cardiología, pero que todo estaba “bajo control”.

¿Qué enfermedades padece Silvio Berlusconi?

El exprimer ministro de Italia ha enfrentado varias enfermedades, en 2016 fue sometido a una cirugía cardiaca, también padeció cáncer de próstata. Además, en los últimos dos años ha sido hospitalizado repetidamente después de contagiarse de Covid-19 en 2020.

¿Quién es Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia?

Silvio Berlusconi es un político y empresario italiano que ha dominado la escena de la política en su país durante los últimos 17 años. Se desempeñó como primer ministro en cuatro periodos: 1994, 2001, 2008 y 2011. También fungió como Ministro de Relaciones Exteriores.

Fue fundador y presidente del Partido Forza Italia, que actualmente es parte de la coalición derechista del primer ministro Giorgia Meloni, aunque no tiene un papel en el gobierno.

Berlusconi hizo su fortuna a través de sus canales comerciales de televisión y obtuvo un perfil internacional como propietario del campeón de fútbol europeo AC Milan antes de ingresar a la política en 1994 cuando la clase política anterior fue derribada por un escándalo de corrupción.