118 altavoces no sonaron en la Ciudad de México durante Simulacro Nacional 2023

Después del Simulacro Nacional 2023 que se llevó a cabo este martes 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), al mando de Martí Batres, presentó los resultados del ejercicio de prevención en la capital.

En la conferencia de prensa se encontró también la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas. El jefe de Gobierno refirió que se trasladó al C5 desde su oficina central para coordinar las acciones correspondientes. De 13 mil 934 altavoces se activaron 13 mil 816 y 118 no emitieron la alerta, lo cual representa un 99.2% de efectividad.

Además, dijo que se superó la cifra de inmuebles participantes en comparación con el primer Simulacro Nacional, llevado a cabo en abril del presente año, pues se registraron 23 mil 980 y se estima que durante el simulacro participaron 8.6 millones entre habitantes y población flotante.

3 crisis nerviosas y 2 personas lastimadas en la CDMX durante simulacro

Batres destacó que hubo tres personas con crisis nerviosa y dos personas lastimadas en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, durante el simulacro. Una de ellas fue porque se cayó al salir de un edificio y otra se lesionó en un accidente de motocicleta y ambos fueron llevados al Hospital Xoco.

Finalmente, el jefe de Gobierno expresó su más sentido pésame a las familias de las víctimas del sismo de 1985 y del 2017. Refrendó el compromiso del gobierno para este tipo de acciones y reconoció que se concluyó de manera exitosa el segundo Simulacro Nacional.

Concluimos de manera exitosa el Segundo #SimulacroNacional2023 en la Ciudad de México.



Reconocemos y agradecemos la participación de 8.6 millones de personas y el registro de 23 mil 980 inmuebles para el simulacro. Así fortalecemos nuestras capacidades de prevención y reacción… pic.twitter.com/g9Xii0Oxfl — Martí Batres (@martibatres) September 19, 2023

De igual manera, reiteró que se buscará llegar a acuerdos con todas las familias damnificadas a fin de tener obra en la totalidad de los inmuebles afectados por los temblores de 2017.

Cámara de Diputados desalojó el recinto en casi 4 minutos

El sonido de la alerta sísmica activó los protocolos de prevención de riesgos en San Lázaro, pero hubo indiferencia de las personas en la evacuación, ya que se tardaron 3 minutos con 46 segundos, lo cual representa un riesgo, puesto que la alerta da 50 segundos para ponerse a salvo.