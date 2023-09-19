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Desalojo en Cámara de Diputados tardó 3 minutos con 46 segundos en Simulacro Nacional 2023

Este 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional 2023, en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo supuestos escenarios como incendios.

Desalojo en Cámara de Diputados tardó 3 minutos con 46 segundos en Simulacro Nacional 2023

Escrito por: Maxi Peláez

Con miles de personas desalojadas, combate de incendio, caída de escombros y atención por paro cardiaco, la Cámara de Diputados se sumó al segundo Simulacro Nacional de sismo este martes 19 de septiembre. En el ejercicio participaron diputados, trabajadores y visitantes que se encontraban en el momento en que se activó la alerta sísmica en San Lázaro.

Desalojo tardó 3 minutos con 46 segundos

El sonido de la alerta sísmica activó los protocolos de prevención de riesgos en San Lázaro, pero hubo indiferencia de las personas en la evacuación, ya que se tardaron 3 minutos con 46 segundos.

Esto resulta insuficiente para que las personas resguarden su vida, puesto que la alerta sísmica da 50 segundos para ponerse a salvo.

Más de 2 mil 500 personas fueron desalojadas de 10 edificios que conforman el complejo legislativo. En este ejercicio de sismo personal de protección civil y bomberos de la Cámara de Diputados realizaron un combate de incendio simulado en los jardines.

En otro extremo, también aparentaron la caída de escombros de uno de los edificios ubicados en la explanada principal. También simularon la atención médica por paro cardiaco a una persona que fue trasladada en camilla por personal de la propia Cámara.

En el simulacro de sismo de este año participaron 152 rescatistas, 75 agentes de resguardo y seguridad que dieron prioridad al desalojo de 2 mil 500 personas, con especial atención a 72 empleados con discapacidad.

Simulacro Nacional 2023

Este 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional de 2023, como parte de una actividad de crear consciencia en las personas para que estén preparadas ante un posible siniestro.

Después de llevar a cabo el ejercicio de Protección Civil, el pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y de 2017. Además, las diputadas y los diputados ofrecieron un minuto de aplausos para los cuerpos de rescate que participaron.

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