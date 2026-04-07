¡No te asustes! A esta hora sonará la alerta sísmica en tu celular por el Simulacro Nacional 2026; esta será la fecha

¡Atención, mexicanos! El Primer Simulacro Nacional 2026 está cada vez más cerca, y para que el sonido de la alerta sísmica en tu celular no te tome por sorpresa, es importante estar preparados, pero ¿cuándo y a qué hora se activará la alerta?

El Simulacro Nacional 2026 tiene como objetivo reforzar la cultura de prevención y los protocolos de emergencia.

¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2026?

¡Anota la fecha en el calendario! Coordinación Nacional de Protección Civil, confirmó que el Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, activando la alerta sísmica en los celulares y altavoces en distintas partes de México.

La alerta sísmica se activará en los celulares a las 11:00 horas del tiempo del centro de México, este 6 de mayo 2026.

Este 6 de mayo, a las 11:00 horas, participemos en el #PrimerSimulacroNacional 2026.



Prepararnos salva vidas: reforcemos nuestra organización y mejoremos tiempos de respuesta para cuidar a quienes más queremos. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza



Registra tu inmueble y súmate en… pic.twitter.com/y9pi4zi5XQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 7, 2026

¿Cómo sonará la alerta sísmica del celular por Simulacro Nacional 2026?

¡Qué no te tome por sorpresa! Se espera que la alerta sísmica suene en todos los celulares de México durante el Primer Simulacro Nacional 2026, y estará acompañada del siguiente mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!



🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

Para el Estado de México y la Ciudad de México, este simulacros se convierte en el segundo ejercicio del año, pues en el mes de febrero, la alerta sísmica sonó en los celulares de estas zonas.

¿Cuántos Simulacros Nacionales habrá en 2026?

Además del Simulacro Nacional de mayo 2026, el cual coincide con el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, se realizará un ejercicio más, pero ¿en qué fecha será?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas; esta será la primera vez que este ejercicio se realice en un fin de semana, pues en años anteriores la fecha coincidía con algún día de la semana con actividades escolares y nacionales.

Se recomienda a las y los ciudadanos estar atentos a las indicaciones de las autoridades o elementos de Protección Civil.