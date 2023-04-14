Sin acuerdos en proyecto de reforma al Tribunal Electoral

En la Cámara de Diputados no hay acuerdo aún para la reforma que acotara las facultades del Tribunal Electoral y hoy se tambalea, aunque para algunos está más que muerta.

Así lo aseguro el panista Santiago Creel, “Finalmente la reforma al Tribunal Electoral no paso. Decidimos no reformar cualquier iniciativa pese a su contenido, suponga la más mínima duda respecto a las facultades del tribunal electoral en materia de paridad de género o acciones afirmativas. Más claro ni el agua. Si hay reforma no será por el PAN, punto”.

El acuerdo de la dirigencia del PAN es tocar el tema después de las elecciones de 2024.

Y es que a lo largo del camino a los líderes parlamentarios se les hizo bola el engrudo.

Partidos de oposición no avalaron la reforma

Primero se corrió la noticia de que los panistas no avalarían la reforma.

Después un comunicado conjunto de los 6 partidos impulsores de limitar las facultades del tribunal reconocieron que no había acuerdos.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI puntualizó “Y cuando no se alcanza consensos, simple y llanamente eso es, no hay consenso, seguimos trabajando, pero siempre será en favor de respetar los órganos autónomos”.

Por el PRD, Luis E. Chazaro, indicó “Para el PRD el tema de la paridad era un tema de “patria o muerte”, y quiero dejar claro también que, de arranque, la intención de la iniciativa era solamente de limitar al Tribunal, no debilitarlo”.

Morena asegura que la próxima semana habrá consensos en el dictamen de reforma

Acto seguido Morena anunció que puso fin a las diferencias internas en su bancada y apostó a concretar la reforma en la próxima semana con cambios consensados al dictamen.

“Atendiendo tanto las cuatro reservas que presentaron diferentes diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, todas fueron atendidas. El anteproyecto, este es el que vamos a socializar y la próxima semana tendremos ya oportunidad, nos vamos a reunir para ver qué fue lo que se está dirimiendo, acordando al interior de las coaliciones y de los grupos parlamentarios”, aseguro Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Entre los cambios a la reforma que dio a conocer Morena figuran la obligación de los partidos de respetar la paridad de género y designar por lo menos el 10 % en acciones afirmativas para que grupos minoritarios accedan a candidaturas a las cámaras del Congreso.

También se establece que el tribunal no podrá intervenir en decisiones legislativas del Congreso y respetar la forma de organización interna de los partidos y de elección de sus dirigencias. Además, seguirán vigentes los recursos de impugnación de militantes en contra de las decisiones de sus dirigencias

En el PRI defendieron el espíritu de limitar las facultades del tribunal

“Es falso que en esta iniciativa vulnera o restringe atribuciones del Tribunal. Es falso, como se puede constatar en el texto, que atente contra la paridad de género o en retroceso de los derechos adquiridos por las minorías. Es falso también que se permita a los partidos políticos actuar con impunidad. El mismo Tribunal lo ha dicho el día que estuvo acá, nos dijo, legislen para que no haya lugar a interpretación”, sostuvo Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Ninguno de los grupos parlamentarios revelo cuales son los desacuerdos que dicen tener.

Y Movimiento Ciudadano echo las campanas al vuelo por lo que llama la caída de la reforma.

“Esa iniciativa está enterrada, está muerta. La enterró la sociedad, la enterró la ola ciudadana, la enterró la marea rosa”, sentencio Jorge Álvarez Máynez, líder la bancada naranja en San Lázaro.

No obstante, el mensaje final de la mayoría morenista fue que la próxima semana habrá nuevos acercamientos.