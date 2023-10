“Sin apoyo, hubiera muerto": fideicomiso de Poder Judicial cubrió tratamiento de trabajadora

La posible desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación dejará en incertidumbre a miles de personas como Irma Monzón, una mujer trabajadora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que luchó contra el cáncer gracias al apoyo que recibió para atender esta grave enfermedad.

El moño rosa que porta representa la victoria contra el cáncer mama, el cual le fue detectado a tiempo para que hiciera efectivas sus prestaciones médicas y atendiera su salud con el respaldo del Poder Judicial.

“Yo siempre he dicho que de no trabajar en este poder me hubiera muerto… A mí me dio cáncer de mama, tuve una mastografía total, estuve seis meses fuera del poder judicial tratándome y gracias al apoyo y al dinero de esos fideicomisos y de esas prestaciones médicas complementarias yo pude salir adelante, mi familia pudo comer esos seis meses”, recordó.

Sin apoyo de fideicomisos, sería difícil sobrevivir

Abogada de profesión, jefa de familia y madre de tres hijos, Irma Monzón afirma que con su sueldo no podría salir adelante con la enfermedad, además, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no cubría la atención, pero tuvo acceso al fideicomiso del apoyo médico.

Este programa, que podría desaparecer si se aprueba la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, ayuda a pagar algunos estudios y tratamientos que llegan a superar los 3 millones de pesos.

“Ayuda a pagar todos esos estudios que a nosotros no nos alcanza ,realmente la gente que sabe de este tipo de enfermedades, es una enfermedad muy cara y todos esos estudios son cubiertos, precisamente… En promedio lo que se gastó fueron más de 3 millones de pesos que por supuesto no los tengo, ni los tendré", añadió.

Piden tomar conciencia sobre fideicomisos del Poder Judicial

Irma Monzón pidió a los diputados tomar conciencia sobre la importancia de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y compartió que, como ella, otros miles luchan contra enfermedades que han sido cubiertas por estos apoyos médicos.

“No permita que le tapen la cara con mentiras de que somos flojos, de que no trabajamos, de que somos una elite, de que tenemos privilegios, no, trabajamos día a día las 24 horas del día, los 365 días del año, dejamos a nuestra familia, nuestra salud aquí", concluyó.