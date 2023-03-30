Sin consenso en Cámara de Diputados para elegir consejeros del INE

No hay consenso aun en la Cámara de Diputados para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE, entre ellos, a su presidenta, que asumirán funciones el próximo 4 de abril por un periodo de nueve años.

Esta noche se reunieron los siete coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, pusieron las posturas sobre la mesa, pero predominan las diferencias y no lograron un acuerdo.

No obstante, la Jucopo volverá a reunirse este jueves para continuar con la búsqueda de un consenso.

Hay 20 finalistas que integran 4 quintetas; 3 para consejeros y una a presidenta

El plazo para someter a votación los nombramientos de los consejeros electorales es este jueves. Para validar la designación se requiere el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, dijo que la reunión para este jueves fue un acuerdo de todos los lideres parlamentarios en apego a lo que marca el artículo 41 de la Constitución y la convocatoria del proceso.

“Seguiremos impulsando el dialogo y el día de mañana volverá a sesión la Junta de Coordinación Política entre las 5 y 10 de la noche de mañana para ver si hay posibilidad de que se logre construir un acuerdo. Ese es el tema que no hubo ningún nombre, estamos como en el conclave de la sucesión papal, hay humo negro “, puntualizó el líder de Morena.

De acuerdo al plazo legal, si no se alcanza la votación de las dos terceras partes, la Cámara de Diputados el viernes volverá a sesionar para recurrir al método de insaculación o sorteo y sería la suerte la que determine quienes de los 20 finalistas formaran parte del consejo General del INE.

El pasado 26 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación propuso 4 quintetas para ocupar las 4 vacante en el INE:

Así quedaron integradas:

Para el cargo de Consejera Presidenta:

1. Bertha María Alcalde Luján

2. Guadalupe Álvarez Rascón

3. Rebeca Barrera Amador

4. Lulisca Zircey Bautista Arreola

5. Guadalupe Taddei Zavala

Para el cargo de Consejero:

1. Diego Forcada Gallardo

2. Luis Alberto Hernández Morales

3. Jorge Montaño Ventura

4. Netzaí Sandoval Ballesteros

5. Bernardo Valle Monroy

Para el cargo de Consejera:

1. Nayma Enríquez Estrada

2. Claudia Arlett Espino

3. Jessica Jazibe Hernández García

4. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

5. Rita Bell López Vence

Para el cargo de Consejero:

1. Arturo Castillo Loza

2. Armando Hernández Cruz

3. Víctor Humberto Mejía Naranjo

4. César Ernesto Ramos Mega

5. Luigui Villegas Alarcón