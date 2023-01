Sin explicación de lo ocurrido con Mateo en Jardín de niños

Hace cuatro meses el pequeño Mateo sufrió un accidente en el jardín de niños donde estudia en Morelia, Michoacán, según lo dicho por el pequeño, otro niño lo empujó, sin embargo los famliares del menor no han recibido ninguna explicación por parte de las autoridades escolares, y esque a causa del accidente, Mateo tuvo una herída profunda en la ceja y tuvo que ser sometido a una cirugía reconstructiva en el rostro.

Autoridades escolares actuaron con negligencia

A decir de la abuelita de Mateo tanto las maestras como directora actuaron con negligencia y que incluso trataron de ocultar lo sucedido, es por esto que presentaron una queja ante derechos humanos, así lo declaró doña Esmeralda, abuelia del pequeño:

” Volteo a ver a su maestra y únicamente alza sus hombros y me dice se cayó sólo, otra comentó a lo mejor se pegó en un escalón, en sí no me supieron decir que había pasado, el niño me dice me empujó un niño que se llama Pablo “

Por su parte la mamá del menor, Ilse García meciona que ni la maestras sabían que había pasado:

” En el kínder hasta el momento no nos han dado ninguna razón, las maestras mencionan al principio que no sabían que le había pasado, que a lo mejor se cayó solo, pero en sí no nos dieron ninguna versión de como fueron las cosas, el niño obviamente es mi hijo y le voy a creer “

El área de comunicación de la Secretaría de Educación Estatal informó que ya se tiene el conocimiento sobre el caso y que lo está atendiendo el enlace de jurídico de la dependencia del área de derechos humanos.