“No pensamos vivir algo así": Hermana de Beatriz una de las 4 desaparecidas en Encarnación de Díaz

Ha pasado más de un mes de la desaparición de las hermanas Adriana, Marisela y Rosa Saucedo Zermeño y junto a ellas Beatriz Martínez, de quienes no se sabe nada desde el 27 y 28 de julio en Encarnación de Díaz, Jalisco y aunque hay un detenido, Gustavo “N”, el paradero de las cuatro mujeres sigue sin conocerse.

El detenido Gustavo “N”, principal sospechoso, era pareja de Marisela, quien fue sacada de su casa por hombres armados. El sujeto fue detenido el 28 de agosto, un mes después de la desaparición de las cuatro mujeres y se reservó su derecho a declarar, pero la investigación sigue abierta.

La hermana de la también desaparecida Beatriz Hernández Martínez y quien pidió mantener el anonimato por cuestiones de seguridad declaró que a más de un mes de la ausencia involuntaria de Beatriz no tienen información o indicios sobre su paradero, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para dar con ella.

“Solo nos queda esperar”, declara la hermana de Beatriz quien revela que su familia no ha tenido el apoyo de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco en la búsqueda.

“La Fiscalía no nos ha dado mucho apoyo”, revela en tono tímido en entrevista con el noticiero Hechos AM.

Nunca te imaginas vivir algo así: hermana de Beatriz

Al preguntarle sobre como se enteró de la desaparición de su hermana y de lashermanas Saucedo Zermeño, la mujer explica que una de sus hermanas le llamó para decirle que la había contactado una tía de las hermanas Saucedo para informarle que las mujeres no aparecían y que ya las habían buscado y nada.

“Habían quedado de ir a visitar a mi familia... por eso se comunicó con mi hermana y le dijo lo que estaba pasando y nos enteramos. Ha sido muy difícil yo veía muchas cosas en Internet de personas desaparecidas pero nunca te maginas que vas a vivir algo así, ha sido muy difícil para mi familia”, explicó la hermana de Beatriz.

Ante la inacción de las autoridades, dice que no tienen ningún tipo de información y que solo “nos han buscado personas que se dedican a buscar personas desaparecidas para levantar las fichas y todo eso y estamos tratando de hacerlo mas que nada publicando por Internet, no podemos hacer más nada”.

Sobre si por su cuenta tienen alguna pista sobre el paradero de su hermana o las otras tres jóvenes, la mujer declaró: “No, después de que detuvieron a esa persona no tenemos nada, no tenemos nada. La verdad solo esperar yo tengo fe y esperanza de que mi hermana va a aparecer, no nos queda más que esperar”.