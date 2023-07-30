¿Qué es el síndrome alfa-gal que se trasmite en las carnes rojas y se asocia a las garrapatas?

En los recientes días, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revelaron más información sobre el síndrome alfa-gal (AGS, por sus siglas en inglés), que ha causado miedo en Estados Unidos ante los casos registrados, pues de momento 450 mil personas desarrollan una alergia ‘rara’ asociada a las garrapatas.

“El impacto del síndrome alfa-gal en Estados Unidos podría ser sustancial dado el alto porcentaje de casos en los cuales se sospecha el síndrome, pero que pasan sin diagnóstico debido a los síntomas que no son específicos ni coherentes”, explicó Johanna Salzer, especialista en el tema.

Actualmente, la mayoría de los casos de AGS se ha registrado en el sur, medio oeste y la costa atlántica en Estados Unidos, así lo detalla el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR, por sus siglas en inglés), quienes ofrecieron más detalles sobre el síndrome alfa-gal.

¿Qué es síndrome alfa-gal?

También conocido como alergia a la carne roja se produce cuando una garrapata pica a una persona y le inyecta una molécula que se encuentra en su saliva, esto despierta una reacción para todos aquellos que comen carne de cerdo, cordero y vacuno que afectan el sistema inmunitario. Otros productos que causan reacción alérgica son leche de vaca y gelatina.

🩺¿Sabes cuál es el síndrome de alfa-gal?

➡️Alergia a carne de res, cordero, cerdo, leche

➡️Síntomas: dolor de estómago, diarrea, vomito, urticaria o falta de aire

➡️Causa: picadura de garrapata pic.twitter.com/09QEnT3W54 — Sandra Lopez-Leon MD PhD (@sandralopezleon) July 29, 2023

¿En qué ciudades de Estados Unidos existe el alfa-gal?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la mayoría de los casos se encontraron en Nueva York y Virginia; sin embargo, otras ciudades que han registrado incidencia son:



Oklahoma

Kansas

Arkansas

Misuri

Misisipi

Illinois

Maryland

Delaware

“Las personas con supuesto alfa-gal estaban ubicadas predominantemente en áreas donde se sabe que se ha establecido, o se informa de la presencia de la garrapata conocida como ‘estrella solitaria’, dice el informe.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome alfa-gal?

El síndrome alfa-gal se hace presente las horas próximas de comer carne roja, usualmente entre dos y seis horas, por eso, es importante conocer cuáles son los síntomas que se hacen presentes:

