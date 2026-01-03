¡Sobrevive de milagro! La casa de Doña Gregoria colapsó tras el sismo en Guerrero

Doña Gregoria dice que está viva “de milagro”. A sus 78 años, logró correr segundos antes de que la estructura de su negocio colapsara durante el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero, con epicentro en San Marcos, Guerrero. El temblor no solo dejó daños materiales en varias zonas del estado, también golpeó de lleno la economía de familias que apenas comenzaban a levantarse de otros desastres.

Su panadería, con 45 años de historia, quedó destruida. Era el sustento diario de su familia y una fuente de ingresos clave en temporada alta. Doña Gregoria ya se había recuperado, con mucho esfuerzo, de los daños que le dejaron los huracanes Otis y después John . Ahora, el sismo terminó por derrumbar lo que había logrado levantar.

“Este era el sustento de nosotros” víctima del sismo en Guerrero

La mañana del temblor, Doña Gregoria aún estaba en la cama. No trabajaría ese día y su estado de salud la obligaba a descansar. Padece diabetes, presión alta y recientemente fue operada de los pies. Aun así, reaccionó a tiempo.

“Estábamos dormidos todavía… y cuando vi que se venía todo, alcancé a correr”, relata. La estructura cayó segundos después. Entre los escombros quedó el horno donde durante años preparó cientos de panes y tortas.

En los días buenos, su negocio producía hasta 400 piezas por encargo. También vendía pan en un crucero cercano, donde otra mujer encontraba trabajo. Hoy, todo eso se perdió. “Esto nos perjudica muchísimo… ¿de dónde vamos a comer?”, dice con la voz entrecortada.

El sismo golpea a pequeños negocios en Guerrero

El caso de Doña Gregoria no es el único. En distintas comunidades de Guerrero , el sismo provocó daños menores en carreteras e inmuebles, pero para muchas familias esos “daños menores” significan quedarse sin ingresos.

Protección Civil mantiene recorridos de revisión, mientras vecinos evalúan por su cuenta grietas, bardas caídas y techos inestables. Aunque no se reportaron daños estructurales graves a gran escala, el impacto económico comienza a sentirse con fuerza.

Cierran playa Barra Vieja en Acapulco por grieta tras sismo

En Acapulco, el temblor obligó a las autoridades a desalojar bañistas y cerrar la playa Barra Vieja, luego de que apareciera una grieta en la zona . La medida se tomó como prevención ante posibles riesgos para turistas y comerciantes.

El cierre afectó a prestadores de servicios que dependen del turismo diario. Restauranteros y vendedores ambulantes tuvieron que suspender actividades mientras se evalúa la zona y se descarta cualquier peligro mayor.

Un temblor que se sintió en gran parte del país

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San Marcos, pero se sintió en buena parte del sur y centro del país. En varias ciudades se activó la alerta sísmica, lo que provocó evacuaciones y momentos de tensión.

Para personas como Doña Gregoria, el miedo ya pasó, pero la preocupación sigue. Sin negocio, sin ingresos y con problemas de salud, ahora enfrenta una nueva etapa marcada por la incertidumbre. “El pan se cayó”, dice, “pero yo sigo aquí”.