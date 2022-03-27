La noche de este sábado, un sismo de magnitud 6.0 grados en la escala de Richter, producido a 11 kilómetros en el cantón de la ciudad costera de Esmeraldas, sacudió a Ecuador, causando daños a la región.

El sismo que tuvo lugar a las 23:28 horas local, dejó un saldo blanco, pero diversas afectaciones materiales a viviendas, edificios y vialidades.

Además, debido al daño en postes de luz, se registraron diversos apagones en la provincia de Esmeraldas y Atacames; las autoridades descartaron pérdidas humanas.

Usuarios en redes sociales reportan daños tras sismo en Ecuador

Desde el sismo de Esmeraldas, varias réplicas han mantenido despiertos a los ecuatorianos, los cuales reportaron a través de las redes sociales el momento en el que el movimiento sacudió a Ecuador, y sus posteriores daños.

Tal fue el caso de algunos usuarios que compartieron imágenes de viviendas, postes y edificios colapsados sobre las calles.

🥺😟Esmeraldas... Ecuador sufrió un golpe más!! Ojalá Dios nos de un poco de tregua.... pic.twitter.com/prxiG8PBB4 — Carlos Jiménez. MEng, MBA. (@jimenez_marchan) March 27, 2022

Dos mujeres, por ejemplo, captaron el momento en el que comenzó el sismo mientras grababan un video para sus redes sociales. En este se observa cómo se mueve una carpa de fiesta detrás de ellas y la reacción de estas usuarias, las cuales se abrazan y comienzan a gritar.

Acto seguido, las luces de lo que parece ser una fiesta, se apagan y unos estruendos acompañados de luces en el cielo, inundan la escena.

Haciendo tik tok y de repente temblor en Ecuador-Esmraldas

Magnitud de 6.1. De igual en otros ciudades del Ec se han reportado replicas #Esmeraldas #Sismo #viral #Quito pic.twitter.com/c2ydXvIh0y — Dani Cetre (@Dann9813) March 27, 2022

Durante varios minutos, la ciudad de Esmeraldas y las zonas aledañas sufrieron cortes de luz; de igual forma, los videos y fotos de la gente caminando en medio de la oscuridad en las calles no se hicieron esperar.

En estos materiales se observan cómo muchas personas de Ecuador, salieron para evaluar los daños de sus viviendas y/o caminar de vuelta a sus domicilios.



Autoridades evalúan los daños causados por el sismo de Esmeraldas, y sus réplicas

Por su parte, las autoridades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (SNGRE), anunció que desde el sismo de 6.0 grados en la escala de Richter, se registraron otros cuatro temblores de 6.0, 3.9, 5.1 y 3.5 grados.

Asimismo, señalaron en un comunicado que ya se encuentran evaluando los daños, pero al momento reportan: dos casas colapsadas, 24 viviendas afectadas y un hospital con daños.

Detallaron que el servicio de luz se restableció en la región y que se descartan tsunamis.