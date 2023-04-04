Activan alerta de tsunami tras sismo en Filipinas de magnitud 6.6

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas activó una alerta de tsunami en el país luego de que se registrara un fuerte sismo en Filipinas hoy 4 de abril de magnitud 6.6, aunque por el momento no se han reportado muertos ni daños severos.

El sismo en Filipinas hoy 4 de abril se registró en la ciudad de Gigmoto, en la provincia de Catandunes, a 9 kilómetros de profundidad, lo que afectó las aguas de Viga, que comenzaron a formar olas altas.

El Instituto de Vulcanología advirtió que debido a la magnitud del temblor en Filipinas, que es uno de los más fuertes en el país en los últimos meses, se esperaban perturbaciones menores, así como cambios leves en el nivel del mar.

#TsunamiPH



ADVISORY: MINOR SEA-LEVEL DISTURBANCE



Tsunami Information No.1

Date and Time: 04 Apr 2023 - 08:54 PM

Magnitude = 6.6

Depth = 09 kilometers

Location = 13.76°N, 125.51°E - Offshore Gigmoto (Catanduanes)https://t.co/XBgoky2qxJ pic.twitter.com/lL84ZRWOLU — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) April 4, 2023

El cambio en el nivel del mar y las fuertes corrientes provocaron que se activara la alerta de tsunami en Filipinas desde la madrugada del martes 4 de abril. Por lo que se solicitó a los habitantes y turistas evitar las playas o costas hasta nuevo aviso.

Sismos en Filipinas durante el 2023

En lo que va del 2023, Filipinas es el país donde más sismos se han registrado, varios con intensidades fuertes, aunque por fortuna no se han reportado daños mayores en ninguna de las regiones.

El pasado 1 de febrero se registró un sismo de magnitud 6.0 a las 18:44 horas (tiempo local), cerca de la localidad de Monkayo, en la provincia de Davao de Oro, en la isla de Mindanao.

Filipinas es sacudido por movimientos telúricos con mucha frecuencia debido a que se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, que es una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste de Asia y la cuenca del Pacífico, en el que también se encuentra México.

