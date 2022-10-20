Se registra sismo hoy 20 de octubre en Panamá; no reportan daños

Un fuerte sismo hoy 20 de octubre de 2022 sacudió la zona sur de Panamá, el movimiento tuvo una magnitud preliminar de 6.8, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en el océano, a 62 kilómetros al sur-suroeste de Boca Chica, una isla ubicada en la costa panameña.

Según los primeros reportes, el sismo hoy 20 de octubre se sintió en la provincia Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde se desalojaron algunos hospitales y oficinas.

Minutos más tarde, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá revisó la magnitud y confirmó que fue de 6.9, a 79 kilómetros de Coiba, una isla en el Golfo de Chiriquí.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento REVISADO:

Fecha: 2022-10-20 06:57 Hora local,

Magnitud:6.9 (Mw),

Profundidad: 0 km,

localizado a 79 km de COIBA.

Para más información https://t.co/Zhfh6UL7yy pic.twitter.com/L6MTooPKSz — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 20, 2022

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó que el sismo hoy 20 de octubre fue percibido en Herrera, Bocas del Toro, Veraguas y Panamá Oeste.

No se emitió alerta de tsunami por el sismo hoy en Panamá

Debido al movimiento, se inició un monitoreo y vigilancia en las zonas cercanas al epicentro, además se dio a conocer que no hay afectaciones materiales, víctimas, ni alertas de tsunami en el Pacífico.

No se espera la generación de variaciones en el nivel del mar en costas mexicanas, tras el sismo ocurrido en Panamá, confirmó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 6.9 al sur de #Panamá, NO se espera la generación de variaciones en el nivel del mar en costas mexicanas.



⚠️Consulta solo fuentes oficiales de información.@laualzua pic.twitter.com/Z57TJieJWE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 20, 2022

En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador precisó que tras el sismo hoy jueves, de magnitud revisada 6.9, no hubo amenaza de tsunami para dicho país, pero se mantendría una evaluación del movimiento.

En julio del año pasado se registró un sismo de magnitud 6.8 a 49.3 kilómetros al norte de Punta de Burica, provincia de Chiriquí, Panamá.

El movimiento telúrico se percibió fuerte en zonas costeras de Panamá con posibles daños y en Costa Rica con intensidad leve a moderada; sin embargo, no se emitió advertencia de tsunami.

