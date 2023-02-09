Se registra un sismo hoy 9 de febrero en Indonesia, de magnitud 5.5

La costa norte de la provincia de Papúa en Indonesia fue sacudida por un sismo hoy 9 de febrero, el cual tuvo una magnitud de 5.5. y dejó al menos cuatro muertos, según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

Por su parte, el Consejo de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que el terremoto “no tiene el potencial para un tsunami”.

El epicentro del sismo hoy 9 de febrero se ubicó en tierra, a una profundidad de 10 kilómetros (km), en el área de Jayapura, Papúa.

Las autoridades informaron que al menos cuatro personas que estaban en el interior de un restaurante flotante murieron cuando el sismo de hoy 9 de febrero provocó que se derrumbara en el mar.

#ÚLTIMAHORA | Se registra #sismo de magnitud 5.5 en #Indonesia.



Reportan al menos cuatro muertos; información en proceso. pic.twitter.com/xpna4iMy7x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 9, 2023

En ese sentido, el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Abdul Muhari, aclaró en conferencia de prensa que los cadáveres de las cuatro personas que murieron tras el sismo de hoy 9 de febrero en Indonesia ya fueron recuperados.

Asimismo, agregó que los buzos de rescate buscaban posibles sobrevivientes en el área de alrededor de la cafetería. Viviendas, edificios e instalaciones médicas también sufrieron daños tras el sismo de este 9 de febrero en Indonesia.

Más de mil sismos en Indonesia desde enero 2023

De acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica dijo que se han registrado cerca de mil 79 sismos en la ciudad de Jayapura y áreas cercanas desde el pasado 2 de enero de 2023.

Hay menos 132 sismos, han sido lo suficientemente fuertes como para que los habitantes los sintieran.

Tan solo el sismo del pasado 21 de noviembre en Java Occidental, que dejó un saldo de 331 personas, fue considerado el más mortal de Indonesia desde el 2018; la provincia más poblada del país registró importantes daños en la ciudad de Cianjur.

Cabe destacar que Indonesia suele tener una intensa actividad sísmica y volcánica, como es el caso de México, al estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, donde entran en contacto diversas placas tectónicas.