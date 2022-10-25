Reportan sismo hoy martes 25 de octubre de 6.5 en Filipinas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo hoy martes 25 de octubre de magnitud 6.5 en el noroeste de Luzón, Filipinas. El temblor se produjo a 16 kilómetros de profundidad en una región montañosa poco poblada.

El USGS señaló que al menos 100 mil personas sintieron el sismo de hoy martes 25 de octubre. Autoridades de Filipinas indicaron que no hay amenaza de tsunami, no obstante, se esperan daños localizados, por lo que comenzaron con revisiones en la zona.

Un sismo de 6,4 grados de magnitud se produjo en el noroeste de Luzón, en el norte de #Filipinas, a las 22:59 horas (14:59 GMT).



El sismo se produjo a 16 km de profundidad en una región montañosa poco poblada. pic.twitter.com/WJLrW52qpQ — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) October 25, 2022

¿Cuáles han sido los sismos más devastadores en Filipinas?

La actividad sísmica a lo largo de los límites de la placa marina de Filipinas ha producido siete grandes sismos que dejaron devastación y muertos en la región. Entre los eventos más destructivos se encuentran los sismos de Kanto de 1923, que dejó 99 mil víctimas; Fukui de 1948 con 5 mil 100 muertos y Kobe, Japón de 1995 con 2 mil 500 víctimas.

Además el sismo de Chi-Chi, Taiwán de 1935 con 3 mil 300 muertos y el de 1999 con 2 mil 500 víctimas. El de 1976 en Moro Gulf y en 1990 Luzon, con 7 mil 100 y 2 mil 400 víctimas respectivamente.

También ha habido una serie de eventos generadores de tsunamis en la región, incluido el terremoto del Golfo de Moro, cuyo tsunami provocó más de 5 mil muertes.

