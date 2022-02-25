VIDEO: Sismo en Indonesia deja siete muertos y 85 heridos

Al menos siete muertos y 85 heridos dejó el sismo de magnitud 6.2 que sacudió la isla de Sumatra, Indonesia, este viernes. El movimiento telúrico se sintió en Singapur y Malasia, informaron las autoridades.

El Servicio geológico de Estados Unidos informó que el sismo se registró a 12 kilómetros de profundidad y a 66.8 kilómetros al noroeste del poblado de Bukittinggi, el cual tiene 120 mil habitantes.

El sismo no contó con la intensidad para que se activara la alerta de tsunami, preo provocó que los residentes salieran de sus casas y edificios en la ciudad de Padang, en la provincia de Sumatra Occidental, e incluso provocó evacuaciones en Malasia.

Sismo en Sumatra, Indonesia🇲🇨, magnitud 6.2 (EMSC).

•Intensidades fuertes a violentas.

•Posibles daños en localidades cercanas al epicentro. pic.twitter.com/aUMRKf6KAi — SkyAlert (@SkyAlertMx) February 25, 2022

Indonesia sufre frecuentes terremotos debido a que se encuentra en el "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de gran actividad sísmica, donde se encuentran las diferentes placas de la corteza terrestre. La falla a lo largo de la isla de Sumatra puede ser particularmente peligrosa y en 2009 un terremoto devastó partes de Padang que dejó más de mil muertos.

"A las 10 am, los resultados de nuestro monitoreo mostraron que hubo al menos 15 réplicas con varias magnitudes y la más grande fue de 4.2. También es importante señalar que antes de que ocurriera el sismo principal de 6.2, hubo un presagio con una magnitud de 5.2", informó Dwikorita Karnawati, jefe de la agencia de Meteorología y Geofísica.

Añadió que la respuesta inmediata al desastre fue enviar un equipo de rescate nacional a las ubicaciones de Pasaman y West Pasaman.

#Indonesia: Daños tras el sismo de 6,2 que sacudió el oeste de Sumatra..

25/02/2022 (horario local) pic.twitter.com/g0S65oLFA9 — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) February 25, 2022

Hay 7 muertos por sismo de 6.2 en Indonesia

Las personas heridas por el sismo de magnitud 6.1 que azotó a Indonesia fueron trasladadas de urgencia a los hospitales cercanos. Además, murieron siete personas, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

De acuerdo con la BNPB la mayoría de las víctimas eran residentes de los distritos de Pasaman y Pasaman occidental, ubicados a unos 20 kilómetros del epicentro. En cuanto al estado de salud de los heridos, no dio mayor información.

Sismo sacude Indonesia pic.twitter.com/xDAxV1aVYh — Janosik García (@Janosikgarciaz) February 25, 2022

Detalló que debido al sismo en Indonesia, se tuvieron que evacuar a cinco mil residentes de 35 puntos.

