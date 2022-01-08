Así reaccionan conductores de televisión durante sismo en Lima, Perú

La madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 5.6 en la capital de Perú, Lima, que dejó daños en inmuebles, deslizamientos de tierra y nueve heridos.

De las decenas de videos que circulan en redes sociales destaca la reacción de conductores de programas de radio y televisión que vivieron el sismo.

. @Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.6 ocurrido a 19 km al NE de Lima, Lima - Lima. pic.twitter.com/dAm32AMSFT — COEN - INDECI (@COENPeru) January 7, 2022

En una de las grabaciones se observa que el conductor se incorpora a su asiento y explica que se siente fuerte el sismo, mientras se escucha el movimiento de las luces del estudio que se mueven por la intensidad del sismo.

Está ocurriendo un temblor bastante fuerte, les recomendamos que se retiren, que busquen una salida, en ese momento ya está pasando, mucha serenidad y tranquilidad.

Momento en el que se produce el fuerte #sismo en Lima de magnitud 5.6.#Terremoto #Temblor. pic.twitter.com/kCKOlMi2gw — Sismos Perú (@SismosMundoPeru) January 7, 2022

En otro programa de noticias en Perú, una de las conductoras sale de cuadro al percibir la fuerza del movimiento telúrico. Su compañero le pide que se tranquilice, pero ella aunque duda un momento, abandona su asiento.

Tranquila, tranquilos todos, es una situación bien delicada, probablemente lo más fuerte que hemos sentido en los últimos tiempos.

#Peru🇵🇪

Fuerte sismo sacude Lima, la capital.

Imágenes de noticiero matutino, hombre de prensa mantiene y llama a la calma. pic.twitter.com/o2Xn7Ng48y — AquelarreNews (@aquelarre_news) January 7, 2022

Sismo en Lima deja 6 lesionados en Perú

El gobierno de Perú informó que el sismo ocurrió en el distrito de Lurigancho Chosica, a 19 kilómetros al noroeste de Lima, alrededor de las 5:27 horas, que dejó al menos nueve lesionados, uno de ellos es un joven que cayó desde el tercer piso de su vivienda en Villa María del Triunfo, cuyo estado de salud es delicado. El resto de los heridos tienen lesiones leves.

A pesar de que la profundidad es de 116 kilómetros, algunos habitantes de Perú reportaron que percibieron el sismo de una magnitud mayor.

El sismo provocó deslizamiento de tierra en carreteras de Perú, principalmente en la Lima-Canta, en el sector Yangas, por lo que maquinaria acudió al lugar para despejar el área de las piedras y tierras que bloquearon la vialidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Defensa Civil (Indeci) de Perú, hay al menos una casa dañada por el sismo y daños leves en 17 inmuebles.

El Perú se encuentra ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial.