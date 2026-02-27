Sismo hoy en Perú activa alerta de emergencia en Lima; ¿de cuánto fue el temblor en Chilca?

Un sismo hoy en Perú activó alerta de emergencia en Lima la tarde de este 26 de febrero , luego de que el movimiento telúrico fuera percibido entre moderado y fuerte en la capital y en la zona de Chilca.

El Sismo ocurrió a las 18:21:08 (hora local), con epicentro a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿De cuánto fue el sismo hoy en Perú y dónde se ubicó el epicentro?

De acuerdo con el informe técnico IGP/CENSIS/RS 2026-0105, el sismo alcanzó una magnitud de 5.0 y tuvo una profundidad de 53 kilómetros; la intensidad reportada fue de IV-V en Chilca.

El evento se originó en el océano Pacífico y fue sentido tanto en Chilca como en Lima, donde millones de habitantes percibieron el movimiento.

Autoridades confirmaron que, tras el Sismo en Perú, no se reportan daños personales ni materiales en los primeros informes oficiales.

El reporte preliminar detalla:



Fecha y hora local: 26/02/2026 – 18:21:08

Magnitud: 5.0

Profundidad: 53 kilómetros

Epicentro: 36 km al oeste de Chilca

Intensidad: IV-V en Chilca

🇵🇪 | AHORA: Sismo de moderada intensidad se siente en Lima, Perú: pic.twitter.com/Grc9cKJB0c — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 26, 2026

¿Se activó alerta de tsunami tras el sismo en Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el Sismo no generará tsunami en el litoral peruano, descartando riesgos adicionales en la zona costera.

El movimiento fue descrito como prolongado por habitantes de Lima y la provincia de Cañete. En redes sociales, usuarios compartieron videos y testimonios sobre cómo se sintió el temblor en distintos distritos.

El Instituto Geofísico del Perú reiteró que el país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido al proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que explica la recurrencia de eventos de este tipo.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades continúan monitoreando posibles réplicas tras el Sismo en Perú, mientras los sistemas de emergencia permanecen atentos ante cualquier eventualidad.

Las autoridades pidieron mantener la calma tras el Sismo en Perú y recordaron que, aunque no se reportan daños, es importante seguir medidas básicas de prevención.

El Instituto Geofísico del Perú recomendó:



Revisar posibles grietas o afectaciones en viviendas.

Tener lista una mochila de emergencia.

Identificar rutas de evacuación en casa y trabajo.

Seguir únicamente información oficial.