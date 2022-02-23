Sismo de magnitud 5.6 sacude a Colombia, aún no reportan daños

Durante la mañana de este miércoles 23 de febrero (2022) se registró un fuerte sismo en Colombia. Conforme al reporte del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud de este movimiento fue de 5.6 y su epicentro fue en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a una profundidad de 52 kilómetros, sin que hasta el momento se reporten daños.

En un inicio, el Servicio Geológico de Colombia informó que se trataba de un sismo de magnitud 5.2. Cabe señalar que el movimiento de la Tierra se presentó a las 7:49 de la mañana (hora local).

A través de las redes sociales se comenzaron a emitir reportes desde diferentes regiones de Colombia, en donde se pudo sentir el sismo.

En Barranquilla, Santa Marta y municipios del sur de la Guajira se sintió el temblor que tuvo epicentro en el sur de Bolívar. — Vanessa Saldarriaga (@SaldarriagaSoto) February 23, 2022

Sismo se pudo sentir en Antioquia, Santander y Bolívar

"En Barranquilla, Santa Marta y municipios del sur de la Guajira se sintió el temblor que tuvo epicentro en el sur de Bolívar", reportaron usuarios en sus redes sociales.

El sismo de pudo sentir en las ciudades de Antioquia, Santander y Bolívar, el lugar del epicentro, según el Servicio Geológico de Colombia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia señaló que efectuó un barrido para verificar daños o afectaciones, además de posibles víctimas sin que hasta el momento se hayan reportado luego del fuerte movimiento de la Tierra.

Primer barrido tras sismo de 5.6 de magnitud con epicentro al sur de #Bolívar y sentido en gran parte del país, indica que al momento NO se registran afectaciones. Sin embargo, el barrido continúa especialmente en municipios del Caribe colombiano. pic.twitter.com/TdCvjt6SMc — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 23, 2022

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres efectúa operativo de inpección de daños

A través de su cuenta oficial en Twitter, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia publicó: "Primer barrido tras sismo de 5.6 de magnitud con epicentro al sur de #Bolívar y sentido en gran parte del país, indica que al momento NO se registran afectaciones. Sin embargo, el barrido continúa especialmente en municipios del Caribe colombiano".

Aún no se reportan víctimas o daños por sismo en Colombia

Luego del sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el departamento de Bolívar, los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y bomberos de Colombia aún no reportan daños, víctimas o novedades.

El sismo registrado en Colombia también se sintió en diversas ciudades de Venezuela, como Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y San Cristóbal, selñalaron algunos de sus residentes.