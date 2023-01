Sismo en México: Un Temblor de 5.3 grados sacude el este de Chiapas

Este domingo 15 de enero, se reportó un temblor con una magnitud preliminar de 5.3 grados en la escala Richter, posteriormente ajustado a 5.1 grados. En primera instancia se reportó que el epicentro del sismo en México había sido al este de Ciudad de Hidalgo, en el estado de Chiapas y fue perceptible en Centroamérica, concretamente El Salvador y Guatemala, naciones que confirmaron el movimiento telúrico.

El Servicio Sismológico Nacional no profundizó en el temblor; sin embargo, servicios de Centroamérica confirmaron el movimiento y desplegaron la supervisión en la zona para confirmar que no hayan daños en estructuras ni ciudadanos. Hasta las 18:00 horas de este domingo no se reportaron daños en las zonas donde se percibió el sismo.

El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que se percibió un sismo, mismo que fue confirmado por su parte minutos después y que ascendía a 5.1 grados Richter de intensidad, con epicentro en el municipio de San Lorenzo, Ahuachapán, concretamente a las 17:07 horas.

Posteriormente el Gobierno de El Salvador publicó la siguiente información:

“Un sismo magnitud 5.1 ocurrió este domingo a dos kilómetros al este del municipio de San Lorenzo, en el departamento de Ahuachapán, de acuerdo con el reporte del Ministerio de @MedioAmbienteSV”.

De igual forma, el Instituto Nacional Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala avaló la percepción del sismo y confirmó que el movimiento sacudió a su país a las 17:07 horas, quienes confirmaron que la región epicentral ocurrió en territorio de El Salvador.

Último temblor publicado por el Servicio Sismológico Nacional hoy domingo 15 de enero:

El último movimiento compartido y corroborado por el Servicio Sismológico Nacional dentro de territorio mexicano ocurrió a las 4:36 horas de la madrugada y de una magnitud de 3.4 grados Richter. El epicentro ocurrió 41 kilómetro al sur del municipio de Salina Cruz, en Oaxaca, y con una profundidad de 58.6 kilómetros.