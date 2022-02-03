VIDEO: Se registra sismo de magnitud 6.8 en el norte de Perú

Un sismo de magnitud 6.8 remeció el norte de Perú este jueves, informó el dijo el Centro de Sismología Nacional del país a través de sus redes sociales.

El Instituto Geofísico indicó que alrededor de las 10:58 horas (hora local) se registró el sismo de magnitud 6.8, con una profundidad de 109.18 kilómetros a 162.21 kilómetros de Moyabamba, en la región de San Martín, al norte de Perú.

Por lo que en l zona del Amazonas, el sismo se sintió con gran intensidad, y Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, envióa la Defensa Civil a la zona del Amazonas para constatar que no hubiera daños en la región.

“Muchas veces los peruanos se olvidan que somos un país altamente sísmico. No debemos bajar la guardia. Debemos reforzar nuestras viviendas, tener a la mano la mochila de emergencia y planificar como familia cómo actuar ante un sismo”, indicó Tavera.

El sismo de Perú también se sintió en algunas regiones de Ecuador como Guayaquil, obligando a las ciudadanos a salir de sus hogares y oficinas para resguardarse.

#SISMO ID: igepn2022cjng Revisado 2022-02-03 10:58:58 TL Magnitud:6.8 Profundidad: 109.18 km, a 162.21 km de Moyobamba, San Martin,Latitud: -4.5807 Longitud:-77.1702 Sintió este sismo? Repórtelo! en https://t.co/2l9XoWywPH pic.twitter.com/jqoj6fSMF8 — Instituto Geofísico (@IGecuador) February 3, 2022

Las cámaras de seguridad de una tienda captaron el momento en que inció el sismo en Perú, en las imágenes se muestra a una chica saliendo del lugar mientras los objetos se mueven devido a la fuerza del temblor.

Las autoridades de Perú no informaaronsobre los daños de consideración ni víctimas debido al sismo de magnitud 6.8 que se registró durante la mañana de este jueves al norte del país.

VIDEO I Primeras imágenes del #terremoto en #Perú 🇵🇪

El sismo de magnitud 6.8 no reúne las condiciones necesarias para generar un #Tsunami en las costas ecuatorianas, informó @inocarec.#Ecuador #sismo #Cromaclic pic.twitter.com/rflKZLkeqr — Al Final de la Jornada (@afinaldejornada) February 3, 2022

El sismo registrado en Perú no generó alerta de tsunami en el litoral del país, indicó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Ecuador y Perú están ubicados en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacifico, lugar donde se registran el 85 por ciento de las actividades sísmicas en el mundo.